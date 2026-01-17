ETV Bharat / state

बैठक कर रहे थे बिहार के सांसद, अचानक पहुंचे किसान, लगा दी क्लास

किसानों ने रखी अपनी मांग ( ETV Bharat )

जमुई : बिहार के जमुई में शनिवार को गजब का नजारा देखने को मिला. किसान आक्रोशित नजर आ रहे थे और सांसद के सामने अपनी मांगों की झड़ी लगा दी. दिशा की बैठक में अचानक आंदोलनरत किसान पहुंच गए. उन्होंने सांसद अरुण भारती के समक्ष तत्काल बालू उठाव रोकने की मांग कर दी. अवैध बालू खनन का आरोप : दरअसल, जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड स्थित बरनार नदी के मौरा बालू घाट पर मौरा, धोबधट, प्रधानचक, निजुआरा, तिलेर जैसे दर्जनों गांव के सैकडों किसान अवैध बालू खनन का आरोप लगाते हुऐ धरणे पर बैठ गए हैं. 19 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरणा की बात कर रहे हैं. जमुई के सांसद के सामने सवालों की झड़ी (ETV Bharat) 'दिशा' की हो रही थी बैठक : आज जैसे ही आंदोलनरत किसानों को पता चला कि जमुई सांसद अरुण भारती, झाझा विधायक दामोदर रावत के साथ जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी-पदाधिकारी के साथ समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में 'दिशा' की बैठक कर रहे हैं, वे पहुंच गए. बैठक खत्म होते ही संवाद कक्ष में प्रवेश कर सांसद के सामने सवालों की झड़ी लगा दी. संवाद कक्ष के अंदर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. क्या है समस्या? : मौरा गांव के किसान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मनमाने ढंग से संवेदक द्वारा अवैध तरीके से बालू खनन कराने के कारण नदी में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. एक तरफ जान-माल का नुकसान हो रहा है. दूसरी तरफ किसानों की खेती वाली जमीन 'बंजर' होती जा रही है. इससे 10 हजार परिवार प्रभावित हैं.