ETV Bharat / state

बैठक कर रहे थे बिहार के सांसद, अचानक पहुंचे किसान, लगा दी क्लास

जमुई में आज उस समय अजीब परिस्थिति बन गई, जब किसानों ने आकर अचानक सांसद के सामने सवाल करने शुरू कर दिए. पढ़ें खबर

ILLEGAL SAND MINING IN JAMUI
किसानों ने रखी अपनी मांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 17, 2026 at 9:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जमुई : बिहार के जमुई में शनिवार को गजब का नजारा देखने को मिला. किसान आक्रोशित नजर आ रहे थे और सांसद के सामने अपनी मांगों की झड़ी लगा दी. दिशा की बैठक में अचानक आंदोलनरत किसान पहुंच गए. उन्होंने सांसद अरुण भारती के समक्ष तत्काल बालू उठाव रोकने की मांग कर दी.

अवैध बालू खनन का आरोप : दरअसल, जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड स्थित बरनार नदी के मौरा बालू घाट पर मौरा, धोबधट, प्रधानचक, निजुआरा, तिलेर जैसे दर्जनों गांव के सैकडों किसान अवैध बालू खनन का आरोप लगाते हुऐ धरणे पर बैठ गए हैं. 19 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरणा की बात कर रहे हैं.

जमुई के सांसद के सामने सवालों की झड़ी (ETV Bharat)

'दिशा' की हो रही थी बैठक : आज जैसे ही आंदोलनरत किसानों को पता चला कि जमुई सांसद अरुण भारती, झाझा विधायक दामोदर रावत के साथ जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी-पदाधिकारी के साथ समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में 'दिशा' की बैठक कर रहे हैं, वे पहुंच गए. बैठक खत्म होते ही संवाद कक्ष में प्रवेश कर सांसद के सामने सवालों की झड़ी लगा दी. संवाद कक्ष के अंदर अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

क्या है समस्या? : मौरा गांव के किसान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मनमाने ढंग से संवेदक द्वारा अवैध तरीके से बालू खनन कराने के कारण नदी में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. एक तरफ जान-माल का नुकसान हो रहा है. दूसरी तरफ किसानों की खेती वाली जमीन 'बंजर' होती जा रही है. इससे 10 हजार परिवार प्रभावित हैं.

ILLEGAL SAND MINING IN JAMUI
किसानों को समझाते अरुण भारती (ETV Bharat)

''जहां से अवैध तरीके से बालू का खनन हो रहा है. वहां से दस पैन निकलती है. उक्त पैन से दस से अधिक गांवों के किसानों के खेत तक पानी पहुंचता है. अवैध तरीके से बालू खनन के कारण गड्ढे बन गए हैं. ऐसे में पानी का लेयर नीचे चला गया है. पैन निष्क्रिय हो गया है. खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा. चापाकल, बोरिंग फेल होने लगे हैं. खेती तो छोड़िये पीने के पानी के भी लाले पड़ जाएंगे.''- किसान अशोक कुमार सिंह, किसान

'विभागीय जांच के बाद होगी कार्रवाई' : हालांकि सांसद अरुण भारती लगातार किसानों और ग्रामीणों को समझा रहे थे. कह रहे थे जो भी शिकायत है आप लिखित रूप से दे दीजिऐ. अगर गलत हो रहा है तो जो भी दोषी पाए जाऐंगे उसपर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि हमने दिशा कि बैठक में भी ये सवाल उठाया है. संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस बाबत जानकारी ले रहे हैं. कोई भी काम कानूनी प्रक्रिया से ही होता है. अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसकी जांच होगी. जिलाधिकारी से बात करेंगे.

ILLEGAL SAND MINING IN JAMUI
सांसद की बैठक (ETV Bharat)

''हमने खनन विभाग से कहा है कि कानून के अनुसार जो नियम बताए गए हैं क्या उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं? नए खनन चालू करने के पहले इसका सर्वेक्षण करवाया था की नहीं? कहीं अवैध रूप से खनन तो नहीं हुआ है? सभी विषयों पर अगले 30 दिनों के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट आ जाऐगी. जहां पर इन सारे 29 घाटों का सही जबाब होगा. अगर विभाग से दिऐ गए जवाब में कहीं भी कोई गलत जानकारी पाई गई तो फिर उसमें विभागीय कार्रवाई होगी.''- अरुण भारती, सांसद, जमुई

ये भी पढ़ें :-

दही-चूड़ा खाने को लेकर आपस में उलझे चिराग पासवान के कार्यकर्ता, जीजा ने दी थी दावत

TAGGED:

MP ARUN BHARTI
सांसद अरुण भारती
BIHAR NEWS
JAMUI NEWS
ILLEGAL SAND MINING IN JAMUI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.