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डीएम कार्यालय पर धरना दे रहे किसानों को भेजा थाने; किसान नेता बोले- "जब तक जिंदा हूं आमरण करता रहूंगा"

थाने पर मौजूद किसान ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) और जिला प्रशासन के बीच टकराव कम होता नहीं दिख रहा है. डीएम कार्यालय पर धरना दे रहे किसानों को प्रशासन ने गुरुवार को सिविल लाइन थाने भेज दिया है. ​भाकियू नेता ने इस व्यवहार पर गहरा रोष व्यक्त किया है. थाने पर मौजूद किसान (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि "हम अपनी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे. उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि या अधिकारी को जिस तरह बात करनी चाहिए, वैसा लहजा उनका नहीं था. हमने स्पष्ट कर दिया कि हमें सम्मान की जरूरत है, अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे."



किसान नेता विजय पाल घोपला ने कहा कि "वह आमरण अनशन पर हैं और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, यह संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हूं, आमरण करता रहूंगा. किसानों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता का शोषण हो रहा है और इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए."



​स्थिति तनावपूर्ण होने पर गुरुवार को प्रदर्शन स्थल को खाली कराया गया. आरोप है कि किसानों को जबरन पुलिस की गाड़ियों में भरकर सिविल लाइन थाने ले जाया गया. किसानों का कहना है कि अगर अपनी बात कहने पर हमें जेल भेजा जाता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं.