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डीएम कार्यालय पर धरना दे रहे किसानों को भेजा थाने; किसान नेता बोले- "जब तक जिंदा हूं आमरण करता रहूंगा"

सिविल लाइन थानाध्यक्ष सौरभ शुक्ला ने किसानों द्वारा लगाए गए गिरफ्तारी के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है.

थाने पर मौजूद किसान
थाने पर मौजूद किसान (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
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मेरठ : भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) और जिला प्रशासन के बीच टकराव कम होता नहीं दिख रहा है. डीएम कार्यालय पर धरना दे रहे किसानों को प्रशासन ने गुरुवार को सिविल लाइन थाने भेज दिया है. ​भाकियू नेता ने इस व्यवहार पर गहरा रोष व्यक्त किया है.

थाने पर मौजूद किसान (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "हम अपनी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे. उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि या अधिकारी को जिस तरह बात करनी चाहिए, वैसा लहजा उनका नहीं था. हमने स्पष्ट कर दिया कि हमें सम्मान की जरूरत है, अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे."


किसान नेता विजय पाल घोपला ने कहा कि "वह आमरण अनशन पर हैं और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, यह संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा हूं, आमरण करता रहूंगा. किसानों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता का शोषण हो रहा है और इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए."



​स्थिति तनावपूर्ण होने पर गुरुवार को प्रदर्शन स्थल को खाली कराया गया. आरोप है कि किसानों को जबरन पुलिस की गाड़ियों में भरकर सिविल लाइन थाने ले जाया गया. किसानों का कहना है कि अगर अपनी बात कहने पर हमें जेल भेजा जाता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं.



​किसानों का कहना है कि वह अपनी फरियाद लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन कोई सुनवाई होने के बजाय उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया. स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर आम जनता में भी काफी त्राहि-त्राहि है, जिसे भाकियू ने अब एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया है.


किसान नेता ने कहा कि "प्रशासन हमें डराना चाहता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं. स्मार्ट मीटर ने जनता को परेशान कर रखा है. उन्होंने कहा कि अब हम थाने में हैं, और मेरा अनशन जारी है."

सिविल लाइन थानाध्यक्ष सौरभ शुक्ला ने कहा कि "कलक्ट्रेट कार्यालय पर धरना दे रहे किसानों को जिलाधिकारी के आदेशानुसार थाने लाया गया था. उन्होंने किसानों द्वारा लगाए गए गिरफ्तारी के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है."

उन्होंने बताया कि "किसानों को थाने केवल शांतिपूर्ण वार्ता और आपसी बातचीत के उद्देश्य से लाया गया था. पुलिस की ओर से किसी भी किसान की औपचारिक गिरफ्तारी नहीं की गई है."

किसानों की ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है, वह पूर्णतः गलत और तथ्यों से परे है. हमारा उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना और संवाद स्थापित करना था. किसानों को वार्ता के लिए बुलाया गया था, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की गई है."

यह भी पढ़ें : 'जाओ माफ किया, छोड़ दो इसको थाने से', नरेश टिकैत की दरियादिली, जानिए पूरा मामला

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