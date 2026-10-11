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करनाल में किसानों ने किया कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का विरोध, धान खरीद में देरी पर फूटा गुस्सा

करनाल में किसानों ने किया कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का विरोध ( ETV Bharat )

करनाल : हरियाणा के करनाल जिले की सभी अनाज मंडियों में धान खरीद की जमीनी हकीकत जानने पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को किसानों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा. मंडी में खरीद और उठान में देरी को लेकर किसानों की नाराजगी उस समय खुलकर सामने आई, जब घरौंडा में मंत्री के गाड़ी में बैठकर रवाना होते ही किसानों ने ‘भाजपा मुर्दाबाद’ के नारे लगाने शुरू कर दिए. किसानों का आरोप था कि उनकी धान की फसल नहीं खरीदी जा रही और उन्हें मंडियों में परेशान होना पड़ रहा है. हालात ऐसे बने कि भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच तीखी नोंकझोंक शुरू हो गई. एक तरफ किसान खरीद में देरी को लेकर सरकार को घेरते नजर आए, तो दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता सरकार का बचाव करते हुए बोले कि किसानों का एक-एक दाना खरीदा जा रहा है.

कांग्रेस पर मंत्री का हमला : घरौंडा मंडी में किसानों की समस्याओं का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए. राणा ने कहा कि कांग्रेस किस मुंह से लोकतंत्र की बात करती है, उसे पहले अपने इतिहास में झांकना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल को ज्यादा समर्थन मिला था, लेकिन इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने. मंत्री ने कांग्रेस के लोकतंत्र संबंधी सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने से पहले कांग्रेस को अपने अतीत का हिसाब देना चाहिए.