करनाल में किसानों ने किया कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का विरोध, धान खरीद में देरी पर फूटा गुस्सा
हरियाणा के करनाल जिले की मंडियों में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का किसानों ने विरोध किया है.
Published : October 11, 2026 at 6:42 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 6:55 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल जिले की सभी अनाज मंडियों में धान खरीद की जमीनी हकीकत जानने पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को किसानों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा. मंडी में खरीद और उठान में देरी को लेकर किसानों की नाराजगी उस समय खुलकर सामने आई, जब घरौंडा में मंत्री के गाड़ी में बैठकर रवाना होते ही किसानों ने ‘भाजपा मुर्दाबाद’ के नारे लगाने शुरू कर दिए. किसानों का आरोप था कि उनकी धान की फसल नहीं खरीदी जा रही और उन्हें मंडियों में परेशान होना पड़ रहा है. हालात ऐसे बने कि भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच तीखी नोंकझोंक शुरू हो गई. एक तरफ किसान खरीद में देरी को लेकर सरकार को घेरते नजर आए, तो दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता सरकार का बचाव करते हुए बोले कि किसानों का एक-एक दाना खरीदा जा रहा है.
कांग्रेस पर मंत्री का हमला : घरौंडा मंडी में किसानों की समस्याओं का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए. राणा ने कहा कि कांग्रेस किस मुंह से लोकतंत्र की बात करती है, उसे पहले अपने इतिहास में झांकना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल को ज्यादा समर्थन मिला था, लेकिन इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने. मंत्री ने कांग्रेस के लोकतंत्र संबंधी सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने से पहले कांग्रेस को अपने अतीत का हिसाब देना चाहिए.
विपक्ष को बताया लोकतंत्र की मजबूती का जरूरी हिस्सा : कृषि मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. विपक्ष का काम सरकार की गलतियों को सामने लाना और व्यवस्था में सुधार के लिए दबाव बनाना है. उन्होंने विपक्ष की तुलना कपड़े धोने वाले साबुन से करते हुए कहा कि जिस तरह साबुन कपड़ों की गंदगी साफ करता है, उसी तरह विपक्ष सरकार की कमियों को उजागर करके व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करता है. राणा ने कहा कि जिन देशों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होते हैं, वहां विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं, जबकि एक ही पार्टी का वर्चस्व तानाशाही की आशंका पैदा कर सकता है. उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में लगाए गए आपातकाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान तानाशाही का दौर देखने को मिला. साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश के विकास का दावा किया.
खरीद और उठान में देरी पर मंत्री ने गिनाईं वजहें : मंडियों में धान की खरीद और उठान की समस्या पर कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि कुछ स्थानों पर लिफ्टिंग की रफ्तार धीमी हुई है. उन्होंने इसकी वजह बारिश और राइस मिलरों की हड़ताल को बताया. राणा के मुताबिक, अधिकारियों के साथ बातचीत कर उठान में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं. राइस मिलरों को धान का आवंटन मिलने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की फसल खरीदने और उन्हें पूरा भुगतान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. किसी भी किसान का एक दाना भी खरीद से वंचित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि धान की खरीद के बाद चावल भारतीय खाद्य निगम (FCI) को देना होता है, इसलिए खरीद, मिलिंग और उठान की प्रक्रिया एक निर्धारित व्यवस्था के तहत पूरी की जाती है.
6 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त धान का भी किया जिक्र : कृषि मंत्री ने पिछले धान खरीद सीजन का हवाला देते हुए बताया कि करीब छह लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त धान के निपटान के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुमति ली थी. उन्होंने कहा कि उस समय केंद्र की ओर से निर्धारित आवंटन पूरा हो जाने के कारण अतिरिक्त धान के लिए दोबारा अनुमति लेनी पड़ी थी. राणा के अनुसार, इस बार भी संबंधित प्रक्रिया के तहत काम किया जा रहा है. उन्होंने माना कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण खरीद और उठान की रफ्तार प्रभावित हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया बंद नहीं होगी. सरकार का प्रयास है कि किसानों, आढ़तियों और मंडियों से जुड़े अन्य लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए.
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