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SIR के विरोध में किसानों का उग्र प्रदर्शन: शामली से मेरठ तक पुलिस से टकराव, मैनपुरी में मंत्री का पलटवार

शामली से मेरठ तक एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली/मेरठ/मैनपुरी/मुजफ्फरनगर: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कथित गड़बड़ियों के विरोध को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासी हलचल देखने को मिली. दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर शामली और मेरठ में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया.

शामली में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जबकि मेरठ में कई जगह पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया. वहीं, मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन कानून और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी जरूरी है.

शामली में किसानों का प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat) शामली में कलेक्ट्रेट पर जुटे किसान और खाप चौधरी: शामली में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले खाप चौधरियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और एसआईआर में कथित गड़बड़ियों के विरोध में आवाज उठाई. किसान नेताओं का आरोप था कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया, जिससे प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. किसानों के ट्रैक्टर किसी टैंक से कम नहीं: प्रदर्शन में शामिल किसान नेताओं ने कहा कि अगर सार्वजनिक परिवहन के जरिए दिल्ली जाने में रुकावट आती है, तो भी किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे. उनका कहना था कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से आह्वान होने पर किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच सकते हैं. किसान नेताओं ने सरकार पर किसान हितैषी होने का दिखावा करने और हकीकत में किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आगे का आंदोलन शीर्ष नेतृत्व के फैसले के मुताबिक तय किया जाएगा और भारतीय किसान यूनियन सीजेपी के समर्थन में खड़ी है. स्कूल में रोके गए भाकियू नेता मास्टर जाहिद: शामली में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश संगठन मंत्री और पूर्व जिला पंचायत सदस्य मास्टर जाहिद ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके स्कूल में ही रोक दिया गया. वह दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे. मास्टर जाहिद ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा जरूरी है. मेरठ में किसानों का प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat) किसानों और पुलिस के बीच तनाव: मास्टर जाहिद ने कहा, "हम रहें या न रहें, लोकतंत्र सदैव रहना चाहिए." उनका कहना था कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का सम्मान होना चाहिए और लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए. इस बीच शामली में किसानों ने साफ किया कि दिल्ली जाने को लेकर आगे जो भी फैसला होगा, वह संगठन के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर लिया जाएगा. दूसरी तरफ मेरठ में भी किसानों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली. मेरठ में बैरिकेडिंग तोड़कर जिला मुख्यालय पहुंचे किसान: मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान जिला मुख्यालय पहुंचे. प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की और नारेबाजी की. इस दौरान पुलिसकर्मियों और किसानों के बीच तीखी बहस और खींचतान देखने को मिली. हालात को देखते हुए प्रशासन ने कमिश्नरी क्षेत्र में पुलिस बल और पीएसी की तैनाती बढ़ा दी. भाकियू जिलाध्यक्ष ने सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप: भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि पुलिस ने हल्की बैरिकेडिंग की थी, जिसे किसान बैरिकेडिंग नहीं मानते. उन्होंने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन बातचीत के जरिए किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो किसान अपने अधिकारों के लिए कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे. अनुराग चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुजफ्फरनगर में किसानों का प्रदर्शन (Video Credit: ETV Bharat) किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी: सिविल लाइन थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के मुताबिक, कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस को स्थिति संभालने में मशक्कत करनी पड़ी. प्रशासन ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. दूसरी तरफ किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है. दिल्ली जाने से रोकने की कार्रवाई को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिली. इसी बीच मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर भी किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई. काशी टोल प्लाजा पर किसानों को रोका: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे किसानों को मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में काशी टोल प्लाजा पर रोक दिया गया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था और टोल प्लाजा का इलाका सुरक्षा के लिहाज से छावनी जैसा नजर आ रहा था. पुलिस ने किसानों के काफिले को आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. नाराज किसान हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए और वहीं हुक्का गुड़गुड़ाते नजर आए. हुक्का लेकर बैठा किसान बना चर्चा का विषय: टोल प्लाजा पर विरोध के दौरान एक किसान कुर्सी पर बैठकर हुक्का पीता और फोन पर बात करता नजर आया. इस दृश्य ने तनावपूर्ण माहौल के बीच लोगों का ध्यान खींचा. किसानों का कहना था कि वे दिल्ली जाकर प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं और उन्हें जबरन रोकना उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कथित वोट चोरी और राजनीतिक हालात के विरोध में अपनी आवाज उठाने के लिए वे जंतर-मंतर जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था. मेरठ में किसानों का उग्र प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat) बातचीत के बाद वापस लौटे किसान: किसान नेता कपिल पूनिया ने बताया कि उनकी टीम का जंतर-मंतर पहुंचने का कार्यक्रम तय था. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है. कपिल पूनिया ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी उन्हें नजरबंद किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वे प्रदर्शन में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि इस बार भी वे अपने मुद्दों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे.