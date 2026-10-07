ETV Bharat / state

गन्ने का भाव 600 रुपए और वेस्ट यूपी में एम्स! किसानों ने भरी हुंकार, महापंचायत के बाद 33 मांगों का सौंपा ज्ञापन

मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन (तोमर) की ओर से बुधवार को जीआईसी मैदान में महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली और बसों से पहुंचे. इस दौरान कृषकों ने कृषि, बिजली, गन्ना, सिंचाई, रोजगार, कानून-व्यवस्था और जनपद से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए 33 मांगें रखी हैं.

किसान यूनियन तोमर के अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने बताया कि महापंचायत में किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने, कर्ज माफ करने, एमएसपी पर गारंटी कानून लागू करने, 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने, समय पर भुगतान, बकाया भुगतान पर ब्याज देने और किसान आयोग के गठन की मांग रखी है.

किसानों ने यह भी कहा कि मुजफ्फरनगर में एम्स की स्थापना की जाए और मेरठ में हाईकोर्ट की खंडपीठ खोला जाए. इसके अलावा आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे समाप्त किए जाएं. अन्नदाताओं ने यह भी मांग की है कि रोहन राठी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए.

महापंचायत में ट्रैक्टरों की उम्र सीमा को लेकर भी मांग रखी गई है कि जब तक ट्रैक्टर चलने योग्य है, तब तक किसानों को परेशान न किया जाए. इसी तरह बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों पर मुआवजा, आवारा एवं जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए खेतों की तारबंदी और फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई.

किसानों की महापंचायत (Photo Credit; ETV Bharat)

अन्नदाताओं ने मुजफ्फरनगर के पेपर मिलों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, प्रदूषण से प्रभावित लोगों के इलाज का खर्च जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकों से दिलाने, बिजनौर-पानीपत-खटीमा मार्ग पर केला गांव में अंडरपास बनाने, किसानों के बच्चों व बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, छोटे कृषि विवादों का स्थानीय स्तर पर समाधान कराने की भी मांग की गई है.

महापंचायत के अंत में किसानों ने अपनी 33 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम प्रशासन और एएसपी को सौंप दिया है. अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर किसानों को आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

ये भी पढ़ें- "बैरिकेडिंग पर चढ़ तो गइले, लेकिन पता नहीं कि कबूतर उड़ायी की का करी", रवि किशन का राहुल गांधी पर करारा वार