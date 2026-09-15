पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस में किसानों ने क्यों लगाया गड़बड़ी का आरोप
शेरपुर खुर्द गांव के किसान क्यों है नाराज, जानिए डीएम से क्या शिकायत की?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 1:44 PM IST
गाजीपुर: मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के भांवरकोल ब्लॉक क्षेत्र में प्रस्तावित विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे के नक्शे को लेकर शेरपुर खुर्द गांव के किसानों ने आपत्ति जताई है. किसानों का आरोप है कि एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना में कई गाटों की जमीन का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों की तुलना में नक्शे में कम दर्शाया गया है. इसी समस्या के विरोध में सोमवार को किसानों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की.
किसानों ने ज्ञापन में बताया कि गाटा संख्या 4765, 4766, 4768, 4769 समेत अन्य गाटों में राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि के मुकाबले परियोजना के नक्शे में कम भूमि दिखाई गई है. किसानों के मुताबिक इन जमीनों पर खातेदार और सहखातेदार लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं.
उनका कहना है कि नक्शे में कम भूमि दर्ज होने से जमीन के वास्तविक क्षेत्रफल और स्वामित्व को लेकर आगे विवाद की स्थिति बन सकती है. इसका असर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और मिलने वाले मुआवजे पर भी पड़ सकता है.
किसानों ने मांग की है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले राजस्व टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाए. टीम द्वारा किसानों की खतौनी, राजस्व अभिलेख और राजस्व नक्शे का परियोजना के नक्शे से मिलान कर वास्तविक स्थिति के अनुसार नक्शे को दुरुस्त किया जाए.
किसानों का कहना है कि रिकॉर्ड और मौके की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी चाहिए. ज्ञापन देने वालों में राघवेन्द्र राय, हरिद्वार राय, अमरनाथ राय, पारसनाथ राय, गोपाल राय, लालजी राय समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे.
जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि विंध्य एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिन किसानों की जमीन है जा रही हैं उनको किस तरह की कुछ समस्या आ रही है. इसकी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिससे जो भी जमीन है पूर्वांचल या विंध्य एक्सप्रेसवे में जा रही है, उसमें अगर कोई त्रुटि है तो अवगत काराए और उन त्रुटियों को भी हम लोग संशोधन करेंगे.
उन्होंने कहा कि हम लोग पहले से ही सर्किल रेट इसका 7 जून को रिवाइज किया था और मार्केट रेट के अनुरूप ही रखा गया है, बाकी जो किसानों के हित में हम लोग बेहतरीन कर सकते हैं वह करने की व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें उन्होंने आश्वासन दिया.
उन्होंने कहा कि सभी किसानों को उनके हित का हमेशा ध्यान रखा जाएगा. मोहम्मदाबाद में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन है, उसे रिक्वायर की गई थी, उसमें भी कोर्ट केसेस हुए थे, उसमें भी किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए रेट को रिवाइज किया गया था.
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