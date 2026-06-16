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Farmer Protest : बेगूं में सीमेंट प्लांट की माइनिंग लीज का विरोध, ट्रैक्टरों के साथ SDM ऑफिस पहुंचे किसान

प्रदर्शनकारी 'हमारी जमीन हमारा अधिकार और अरावली बचाओ, खेती बचाओ' जैसे नारे लगा रहे थे. सरकार से आरपार की लड़ाई की चेतावनी दी.

Sub-divisional officer addressing the villagers sitting on strike in Begun
बेगूं में धरने पर बैठे ग्रामीणों को संबोधित कर उपखंड अधिकारी (Photo source: Local person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 5:52 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के बेगूं उपखंड के नौ गांवों के सैकड़ों किसानों और महिलाओं ने मेसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित लाइम स्टोन माइनिंग लीज निरस्त कराने की मांग लेकर मंगलवार को बेगूं एसडीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया. क्षेत्र के चंदाखेड़ी, ढोरिया, ठुकराई, परख्या खेड़ी, पालका, उत्थेन कलां, धारला, सादी एवं रायता समेत नौ गांवों के सैकड़ों किसानों और महिलाओं ने उपखंड कार्यालय पहुंच कर प्रदर्शन किया एवं धरना दिया.

उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया को ज्ञापन सौंपा एवं लीज तत्काल रद्द करने की मांग की. एसडीएम ने किसानों की मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा. भारी पुलिस बल तैनात रहा. बेगूं उपखंड की सादी पंचायत के पूर्व सरपंच लाभचंद धाकड़ ने बताया कि ग्रामीण सीमेंट प्लांट को लीज के विरोध में हैं. काफी दिनों से गांव में बैठक हो रही थी. मंगलवार को सभी उपखंड मुख्यालय पर विभिन्न ट्रैक्टर से पहुंचे.

विरोध में उतरे किसान और समझाइश करते एसडीएम (Video source: Local person)

शुरू में ठुकराई चौराहे पर एकत्र हुए और वहां से 150 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में सवार किसान और महिलाएं एकजुट होकर उपखंड मुख्यालय बेगूं पहुंचे. प्रदर्शनकारी सीमेंट प्लांट नहीं चलेगा, हमारी जमीन हमारा अधिकार और अरावली बचाओ, खेती बचाओ जैसे नारों के साथ बेगूं शहर में घुसे. बुजुर्ग, युवा और महिलाएं हाथों में तख्तियां लिए अपनी मांगों को लेकर मुखर थे.

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दो घंटे धरना: धाकड़ ने बताया कि किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर करीब दो घंटे से ज्यादा समय धरना दिया. चंदाखेड़ी में प्रस्तावित लाइम स्टोन ब्लॉक की खनन परियोजना क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित होगी. इस संबंध में सौंपे ज्ञापन में कहा कि इस माइनिंग से अरावली पर्वतमाला को गंभीर नुकसान पहुंचेगा, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है. अरावली को देश की सबसे पुरानी पर्वत शृंखलाओं में माना जाता है. इसके संरक्षण के लिए शीर्ष अदालत पहले ही सख्त दिशानिर्देश दे चुकी है.

ग्रामीणों को अंदेशा: ग्रामीण सुभाष धाकड़ ने बताया कि इससे वन एवं जैव विविधता के नष्ट होने की आशंका है. प्रस्तावित क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड का गुणवत्तापूर्ण पत्थर भी नहीं है. यह पूरी कवायद भूमाफिया की और से किसानों की उपजाऊ जमीन हथियाने का प्रपंच है. ज्ञापन में चेताया कि खनन शुरू होने से भूजल स्तर तेजी से गिरेगा और क्षेत्र के कुएं, हैंडपंप व अन्य जल स्रोत सूख जाएंगे. खदानों से उड़ने वाली धूल और वायु प्रदूषण से न केवल इंसानों, बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा. ब्लास्टिंग से कंपन और शोर से मकानों में दरारें आएंगी और भूमि का क्षरण होगा.

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उपज की गुणवत्ता होगी प्रभावित: ग्रामीणों ने सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर भी चिंता जताई. उनका कहना था, धूल के कारण कृषि उपज की गुणवत्ता खराब होगी और पैदावार घटेगी. खेती ही इस क्षेत्र की मुख्य आजीविका है, जिसके बर्बाद होने से हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा. किसानों ने एकसुर में कहा- वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन और पर्यावरण को उजड़ने नहीं देंगे और आरपार की लड़ाई लड़ेंगे.

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OPPOSITION TO CEMENT PLANT LEASE
SIT IN PROTEST OUTSIDE SDM OFFICE
MEMORANDUM TO SDM ANKIT SAMARIYA
DESCRIBED IT AS SCHEME TO GRAB LAND
OPPOSITION TO MINING LEASE IN BEGUN

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