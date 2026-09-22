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मेरठ कमिश्नरी मुख्यालय पर किसानों का हल्ला बोल, राष्ट्रीय अध्यक्ष को नजरबंद करने से धरने पर बैठे किसान

मेरठ: मंगलवार दोपहर भारतीय किसान यूनियन (किसान क्रांति) के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर शहर के कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया. संगठन के जिलाध्यक्ष चौधरी निखिल राव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और डीजे के साथ कमिश्नरी ज्ञापन देने पहुंचे थे. ज्ञापन देने से पहले ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन मलिक को पुलिस ने नजरबंद कर दिया, जिससे गुस्सााए कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और कहा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने तक न तो वह अधिकारियों से वार्ता करेंगे और न ही ज्ञापन देंगे.

जिलाध्यक्ष निखिल राव ने बताया कि संगठन की ओर से किसान, मजदूर, व्यापारी और युवाओं की समस्याओं को लेकर कमिश्नरी में ज्ञापन देने की प्रक्रिया तय थी. इसकी खबर मिलते ही प्रशासन ने रात से ही संगठन के कार्यकर्ताओं को नजरबंद करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए भी किसानों को रोका जा रहा है.



राव ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बीच नहीं आते, संगठन का प्रदर्शन जारी रहेगा. अध्यक्ष के आने के बाद ही अधिकारियों से वार्ता और ज्ञापन देने पर निर्णय लिया जाएगा. संगठन के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञापन में गन्ने का मूल्य बढ़ाने, बकाया भुगतान ब्याज सहित देने और एमएसपी की मांग की गई है. इसके अलावा किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज उपलब्ध कराने, आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की भी मांग शामिल है.



ज्ञापन में ग्राम नारहाड़ा में रास्तों और जलभराव की समस्या के समाधान तथा ग्राम बहचौला स्थित औद्योगिक इकाई की पर्यावरणीय जांच की मांग की बात कही गई है. संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगों का समयबद्ध समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन, धरना-प्रदर्शन, चक्का जाम और तालाबंदी की जाएगी.

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