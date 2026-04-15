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यमुनानगर में गेट पास ना बनने पर किसानों का जोरदार विरोध, सचिवालय के बाहर लगाया जाम, पुलिसकर्मी से तू-तू मैं-मैं

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में अनाज मंडी का गेट पास ना काटे जाने से नाराज़ किसानों का गुस्सा आज उस वक्त फूट पड़ा, जब उन्होंने जिला सचिवालय के बाहर कुछ देर के लिए जाम लगा दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाकर स्थिति को शांत कराया. प्रशासन ने जल्द ही मैनुअल तरीके से गेट पास जारी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने जाम खोल दिया.

गेट पास जारी ना होने से किसान परेशान : दरअसल, अनाज मंडी में तकनीकी कारणों के चलते गेट पास जारी नहीं हो पा रहे थे, जिससे किसानों को अपनी फसल की बिक्री में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. सुबह से ही मंडी में इंतजार कर रहे किसानों का सब्र टूट गया और उन्होंने विरोध जताते हुए जिला सचिवालय के बाहर जाम लगा दिया. किसानों का कहना था कि गेट पास ना बनने के कारण उनकी फसल मंडी के बाहर पड़ी है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. जाम लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया.

यमुनानगर में गेट पास ना बनने पर किसानों का जोरदार विरोध (Etv Bharat)

आश्वासन के बाद खोला जाम : पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा और अस्थायी तौर पर मैनुअल तरीके से गेट पास जारी किए जाएंगे ताकि किसानों को राहत मिल सके. प्रशासन के इस आश्वासन के बाद किसानों ने कुछ देर बाद जाम खोल दिया और स्थिति सामान्य हो गई. हालांकि किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होंगे. मौके पर मौजूद किसान मनिंदर सिंह ने कहा कि "हम सुबह से मंडी में खड़े हैं, लेकिन गेट पास नहीं कट रहे, जिससे हमारी फसल अटकी हुई है. मजबूरी में हमें जाम लगाना पड़ा. प्रशासन ने अब मैनुअल गेट पास का आश्वासन दिया है, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम फिर से आंदोलन करेंगे.