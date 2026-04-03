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सोनीपत में किसानों का 'हल्ला बोल', बोले- 'नए नियमों को वापस ले सरकार, फसल बेचना हो रहा मुश्किल'

'किसान विरोधी हैं नए नियम': किसानों का आरोप है कि फसल बेचने के लिए लागू किया गया नया नियम पूरी तरह किसान विरोधी है. किसान नेता अभिमन्यु कोहड़ ने कहा कि "नए प्रावधानों के तहत किसान की फसल बिकने में लगभग 3 महीने का समय लग जाएगा, जबकि गेहूं की फसल का पूरा सीजन ही लगभग 15 से 20 दिन का होता है. ऐसे में किसानों के लिए समय पर फसल बेचना बेहद मुश्किल हो जाएगा."

सोनीपत: हरियाणा सरकार द्वारा फसल बिक्री के लिए बनाए गए नए नियम के खिलाफ किसानों ने सोनीपत में जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में किसान लघु सचिवालय के बाहर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. किसानों ने जल्द से जल्द नए नियम को वापस लेने की मांग की.

'नए नियम में कई व्यवहारिक परेशानी': किसानों ने बताया कि नए नियम के तहत पहले पंचिंग, फिर फोटो खींचने की प्रक्रिया होगी, जिसमें एक पास बनने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा. इस व्यवस्था में एक दिन में केवल करीब 170 पास ही बन पाएंगे, जिससे लंबी कतारें और देरी होना तय है. किसानों का कहना है कि इस नियम को धरातल पर लागू करना और इसके अनुसार काम करना व्यावहारिक रूप से कठिन है.

नये नियम को सरकार जल्द वापस लेः प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार से मांग की कि इस नए नियम को जल्द से जल्द वापस लिया जाए. उनका कहना है कि यह नियम घोटाले रोकने के नाम पर किसानों को परेशान करने के लिए बनाया गया है. किसानों ने सुझाव दिया कि सख्ती मंडियों के गेट पास पर नहीं, बल्कि राज्य की सीमाओं पर बढ़ाई जानी चाहिए.

सर्व समाज की महापंचायत बुलाने की चेतावनीः किसानों ने बिजली निगम के एक अधिकारी के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही. किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सर्व समाज की महापंचायत बुलाई जाएगी. उन्होंने दोहराया कि सरकार किसान विरोधी कानूनों और नियमों को तुरंत वापस ले.