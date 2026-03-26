सिरसा में किसानों का फूटा गुस्सा, गेट पास और बीमा क्लेम को लेकर लघु सचिवालय में दिया धरना
सिरसा में किसानों ने गेट पास नियम, बीमा क्लेम, नहरी पानी और नकली बीजों के विरोध में धरना दिया.
Published : March 26, 2026 at 10:34 AM IST
सिरसा: सिरसा में किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आया. दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. किसान मंडी गेट पास की नई शर्तों, फसल बीमा क्लेम और अन्य समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गए. इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा और जल्द समाधान की मांग की.
गेट पास की नई शर्तों से बढ़ी परेशानी: किसानों का कहना है कि मंडी गेट पास को लेकर लागू की गई नई शर्तों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. फसल बेचने के लिए अब उन्हें अतिरिक्त प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है. किसानों ने प्रशासन से मांग की कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो.
बीमा क्लेम न मिलने से आक्रोश: धरने पर बैठे किसानों ने फसल नुकसान के बावजूद बीमा क्लेम न मिलने पर भी नाराजगी जताई. उनका आरोप है कि बीमा कंपनियां और प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं. किसानों ने कहा कि उनकी मेहनत की कमाई पर “कुंडली मारकर बैठने” वाली व्यवस्था को तुरंत सुधारा जाए, ताकि उन्हें समय पर उचित मुआवजा मिल सके.
किसान नेताओं ने दी चेतावनी: किसान नेता जसबीर सिंह ने कहा कि, "अगर सरकार ने गेट पास और बीमा क्लेम की प्रक्रिया को जल्द सरल नहीं किया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा." वहीं, प्रकाश सिंह ने कहा कि, "आने वाले नरमा और कपास सीजन के लिए नहरी पानी की समुचित व्यवस्था जरूरी है, साथ ही बाजार में बिक रहे नकली बीजों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए." किसानों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें पूरी न होने पर वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
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