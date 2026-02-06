ETV Bharat / state

सिरसा में किसानों का हल्ला बोल, घग्गर ड्रेन सफाई की उठाई मांग, बोले- "हर साल परेशान होते हैं ग्रामीण-किसान"

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने हिसार घग्गर ड्रेन की साफ-सफाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिला उपायुक्त को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि "बीते लंबे समय से घग्गर से निकलने वाले सेम नाले के किनारे बसे कई गांव हर साल इसकी चपेट में आते हैं. इससे सैकड़ों लोग बेघर हो जाते हैं. उन्हें भारी समस्याओं का से जूझना पड़ता है और फसल भी बर्बाद हो जाती है".

"कई बार अधिकारियों के सामने रखी समस्या": प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. किसानों ने कहा कि "इससे पहले भी वे कई बार अपनी मांगों का मुद्दा उठा चुके हैं. संबंधित अधिकारी और सिरसा उपायुक्त से मिल चुके हैं. लेकिन समस्या का कहीं कोई हल नहीं हुआ". इस दौरान किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि "यदि जल्दी उनकी समस्या का हल नहीं किया तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे".

समस्या से 120 गांव प्रभावित: किसानों ने बताया कि "इस समस्या से करीब 120 गांव प्रभावित हैं. हिसार घग्गर ड्रेन की क्षमता करीब 700-800 क्यूसेक है. लेकिन उसमें करीब 1 हजार क्यूसेक पानी आता है. ये पानी कैस्ट्रॉल से भी ज्यादा नुकसानदायक है. इस नाले की सफाई नहीं होती. जब भी मेन घग्गर में पानी आता है, तो फिर घग्गर ड्रेन में डाले गए साइफन पानी नहीं निकाल पाते. जिसके चलते सेम नाला कई जगह से टूट जाता है और ग्रामीणों-किसानों को नुकसान होता है".