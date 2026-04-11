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सिरसा में फूटा किसानों का गुस्सा, गेहूं खरीद पर सरकार के नए नियमों से हैं खफा, किया जमकर प्रदर्शन

सिरसा में किसानों ने बायोमेट्रिक और ट्रैक्टर नियमों के खिलाफ चार घंटे टोल जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

Sirsa farmers protest
सिरसा में फूटा किसानों का गुस्सा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 3:15 PM IST

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Updated : April 11, 2026 at 4:45 PM IST

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सिरसा: सिरसा जिले में किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिला. हिसार रोड स्थित भावदीन टोल प्लाजा पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए करीब चार घंटे तक रोड जाम रखा. यह प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक लगातार जारी रहा. इस दौरान टोल प्लाजा पूरी तरह बंद रहा, हालांकि आसपास के गांवों के लिए वैकल्पिक रास्तों से वाहनों की आवाजाही जारी रही.

नए नियमों का विरोध : यह प्रदर्शन हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में रबी फसलों, खासकर गेहूं और सरसों को लेकर बनाए गए दो नए नियमों के विरोध में किया गया. किसानों का कहना है कि ये नियम उनकी आजीविका पर सीधा असर डालेंगे और खेती को और अधिक जटिल बना देंगे. धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की.

ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति: इन किसानों के विरोध का मुख्य कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन नंबर को अनिवार्य किए जाना है. प्रदर्शन कर रहे किसान नेता हरजिंद्र सिंह ने कहा कि, "ट्रैक्टर-ट्रॉली खेती के काम के लिए होती है, न कि किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए. इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है. यह नियम उनकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर करेगा."

बायोमेट्रिक सिस्टम से नाराज: दरअसल, इन किसानों को बायोमेट्रिक हाजिरी के नियम को लेकर भी भारी रोष है. प्रदर्शन कर रहे किसान नेता लक्खा सिंह ने कहा कि, "बायोमेट्रिक हाजिरी का नियम बिल्कुल अव्यावहारिक है. खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए यह परेशानी का कारण बनेगा. यह नियम जमीन पर काम करने की वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज करता है."

टोल प्लाजा पर दिया धरना : प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गर्म रहा. किसानों ने टोल प्लाजा पर बैठकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. उन्होंने कहा कि वे किसी भी हालत में इन नियमों को स्वीकार नहीं करेंगे. किसानों का आरोप है कि सरकार बिना चर्चा किए फैसले ले रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है.

पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था: प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे. टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. मौके पर डीएसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी. हालांकि, इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच कई बार तीखी बहस भी हुई.

पुलिस और किसानों के बीच टकराव: प्रदर्शन के दौरान डीएसपी और किसानों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका. किसानों ने साफ तौर पर कहा कि वे अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं. प्रशासन ने कई बार रास्ता खोलने की अपील की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे.

आम आदमी पार्टी का समर्थन: इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला. आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैप्पी सिंह ने मौके पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि, "किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता. सरकार को तुरंत इन नियमों को वापस लेना चाहिए. " पार्टी नेताओं ने सरकार के फैसलों की आलोचना करते हुए किसानों के साथ एकजुटता दिखाई.

बड़े आंदोलन की चेतावनी: वहीं, किसानों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा. किसान नेता हरजिंद्र सिंह ने कहा कि, "अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम पूरे भारत में चक्का जाम करेंगे. यह आंदोलन सिर्फ सिरसा तक सीमित नहीं रहेगा."

फिलहाल सिरसा में किसानों का यह प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. किसानों ने साफ किया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:Explainer: क्या हैं गेहूं खरीद के नए नियम? क्यों मचा है बवाल? जानें सभी सवालों के जवाब

Last Updated : April 11, 2026 at 4:45 PM IST

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