ETV Bharat / state

नूंह में IMT सोहना पर महापंचायत, किसानों में मतभेद से आंदोलन पड़ा कमजोर?

नूंह में IMT सोहना को लेकर हुई महापंचायत में उम्मीद से कम भीड़ जुटी. किसानों के बीच मतभेद सामने आने से आंदोलन कमजोर नजर आया.

Farmers Protest in Nuh
Farmers Protest in Nuh (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 29, 2026 at 8:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: जिले में सोहना IMT के नाम पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को लेकर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच शनिवार को महापंचायत आयोजित की गई. इस महापंचायत से बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद थी, खासकर नौगांव और आसपास के गांवों से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. कम संख्या में किसान और नेता पहुंचे, जिससे ये नजर आया कि आंदोलन को वो ताकत नहीं मिल सकी. जिसकी उम्मीद की जा रही थी. इससे आंदोलन की मौजूदा स्थिति कुछ कमजोर पड़ती दिखी.

किसानों के बीच रणनीति को लेकर मतभेद! महापंचायत के दौरान किसानों के बीच साफ तौर पर मतभेद सामने आए. एक गुट का मानना था कि प्रशासन के साथ बातचीत का रास्ता अपनाकर समाधान निकाला जाना चाहिए. उन्होंने जमीन अधिग्रहण के बाद स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग उठाई और कहा कि सिर्फ मुआवजा काफी नहीं है. वहीं दूसरा गुट इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक उन्हें पूरा और संतोषजनक मुआवजा नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. इन अलग-अलग राय ने आंदोलन की एकजुटता पर असर डाला.

नूंह में IMT सोहना पर महापंचायत, किसानों में मतभेद से आंदोलन पड़ा कमजोर? (Etv Bharat)

प्रशासन पहले से रहा अलर्ट: महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन पहले से ही पूरी तरह सतर्क नजर आया. एडिशनल एसपी आयुष यादव के नेतृत्व में करीब 700 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. संवेदनशील इलाकों में दंगा नियंत्रण वाहन और वाटर कैनन भी लगाए गए. इसके अलावा कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी रखी गई.

प्रतिबंधों के बीच शांतिपूर्ण धरना: ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्दुल रज्जाक ने बताया कि जिन क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू थे, वहां से अलग स्थान पर किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होकर धरना दिया. उन्होंने कहा कि पूरे आयोजन के दौरान स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई. प्रशासन ने लगातार हालात पर नजर बनाए रखी और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी.

अधिकारी भी मौके पर पहुंचे: स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला उपायुक्त अखिल पिलानी और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भी मौके पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और धरने की स्थिति का निरीक्षण किया. प्रशासन की ओर से साफ किया गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी गई थी.

ये भी पढ़ें- जींद में किसानों और अधिकारियों के बीच विवाद खत्म, आंदोलन वापस, डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण मिड्ढा ने कहा 'कोई चूक हुई उसकी मैं माफी मांगता हूं'

TAGGED:

FARMERS MAHAPANCHAYAT IN NUH
IMT SOHNA LAND ACQUISITION
नूंह में किसानों का प्रदर्शन
IMT सोहना जमीन अधिग्रहण
FARMERS PROTEST IN NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.