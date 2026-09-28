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बारिश में जमकर थिरके किसान, फिल्मी गानों पर डांस के साथ किया जोरदार प्रदर्शन; चुपचाप देखती रही पुलिस

मेरठ में कच्ची कॉलोनियों पर कर्रवाई के खिलाफ किसानों को प्रदर्शन

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किसानों का प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 4:32 PM IST

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मेरठ: भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को कमिश्नरी मुख्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे किसान तेज बारिश के बावजूद अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे रहे और फिल्मी गानों पर डांस करते नजर आए.

किसानों का प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ पहुंचे. इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन लेकिन किसान नहीं माने और तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हुए कमिश्नरी मुख्यालय पर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया.

किसानों का प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

किसान अपने साथ म्यूजिक सिस्टम से लैस टैक्टर लेकर पहुंचे थे और बारिश के बावजूद प्रदर्शन जारी रखा. किसानों के इस प्रदर्शन और भीड़ की वजह से कमिश्नरी मार्ग का यातायात प्रभावित रहा. उसके बाद किसान मेरठ विकास प्राधिकरण मुख्यालय की ओर बढ़ गए.

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प्रदर्शन करते किसान (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे मेरठ में कच्ची कॉलोनियों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में मेरठ विकास प्राधिकरण में जाकर अपनी मांग उठाने आए हैं. उनसे बाद आरटीओ दफ्तर का भी रुख किया जाएगा, क्योंकि बीते कुछ समय से लगातार वाहनों को सीज करने की कार्रवाई यह कहकर की जा रही है कि वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं. प्रदर्शन करने पहुंचे किसान तेज बारिश में जमकर थिरकते रहे.

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प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने कहा कि तीन मांगों को लेकर मेरठ आए हैं, जिनमें एक मांग गन्ने के मूल्य में वृद्धि, दूसरी मांग शहर बचाओ, जिसको लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण में जाकर मेरठ विकास प्राधिकरण के खिलाफ हुंकार भरेंगे. साथ ही, 10 साल पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध और ऐसे वाहनों को प्रशासन द्वारा चीज किए जाने की कार्रवाई के विरोध में आरटीओ दफ्तर कूच करने की भी योजना है.

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प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें कि बीते दिनों भी भाकियू टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था. इस पर अनुराग चौधरी ने कहा कि कमिश्नर के प्रयासों से 50 फिसदी समस्याओं का समाधान हो गया था.

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