छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र बदलने की मांग पूरी नहीं, किसानों का फूटा गुस्सा, नेशनल हाइवे जाम

किसानों ने सैकड़ों की संख्या में नेशनल हाइवे को ही जाम कर दिया.

Mahasamund Farmers Protest
महासमुंद में किसानों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
Published : November 21, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read
महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर किसानों ने भगतदेवरी के पास चक्काजाम कर दिया. शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. दरअसल पिथौरा ब्लॉक के धान उपार्जन केन्द्र डोंगरीपाली में साल 2021-22 से धान खरीदी की जा रही थी, लेकिन इस साल उसे छोटेलोरम शिफ्ट कर दिया गया है. जिससे किसानों को खरीदी केंद्र में चार किलोमीटर दूर धान लाकर बेचने में काफी परेशानी हो रही हैं.

किसानों ने किया चक्काजाम: किसानों का कहना है कि उन्हें अब ज्यादा भाड़ा देना पड़ रहा है. समय की बर्बादी भी हो रही है. किसान रवि शंकर कश्यप और अमृत लाल बरिहा ने बताया कि पहले हमारी समस्या को शासन प्रशासन को बता दिया गया था. व्यवस्था कर समस्या खत्म करने का आश्वासन मिला था, लेकिन हमारे साथ धोखा किया जा रहा है.

महासमुंद में किसानों का बवाल (ETV BHARAT)

अगर मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे- रवि शंकर कश्यप, किसान, महासमुंद

किसानों ने बताई परेशानी: महिला किसान सुबनैय्या गुडेक का कहना है कि 2022 से हमारे गांव में धान खरीदी केंद्र शुरू हुआ है, लेकिन अब हमारे खरीदी केंद्र को छोटे लोरम में ले जाकर धान खरीदा जा रहा है. अगर जल्द ही हमारे गांव में धान खरीदी शुरू नहीं होगी तो आगे और प्रदर्शन करेंगे.

Farmers Blockade In Mahasamund
महासमुंद में किसानों का चक्काजाम (ETV BHARAT)

महासमुंद जिला प्रशासन ने क्या कहा ?: वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार मनीषा देवांगन ने कहा कि किसानों को समझाइश दी गई है कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई है. कई जिलों में किसानों को धान खरीदी को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में महासमुंद में कब परेशानी खत्म होगी. इस पर प्रशासन का क्या रुख होता है. यह देखने वाली बात होगी.

Administration talks with farmers in Mahasamund
किसानों से बात करते अधिकारी (ETV BHARAT)

