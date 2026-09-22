ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाया, धान खरीद की मांग

किसानों का प्रदर्शन: किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर 20 सितंबर तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई, तो 22 सिंतबर को किसान शाहबाद में रोड जाम कर प्रदर्शन करेंगे. हुआ भी ऐसा ही. किसान भारी संख्या में शाहबाद में इकट्ठा हुए. जिसके बाद प्रशासन ने बातचीत का न्योता भेजा. लंबी चली बातचीत बेनतीजा रही. जिसके बाद किसान सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू किया. इस बीच पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष देखे को मिला.

कुरुक्षेत्र : धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने शाहबाद में रोड जाम कर प्रदर्शन किया. किसानों ने नेशनल हाईवे 44 पर अंबाला से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते को जाम किया. जिसके बाद पुलिस ने किसानों को हटाने के लिए उनपर लाठीचार्ज किया. इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े. किसानों ने कुछ देर हाईवे जाम किया, लेकिन पुलिस के एक्शन के बाद जाम खुलवा दिया गया.

सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप: इससे पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी के नेतृत्व में किसान शहीद ऊधम सिंह मेमोरियल हॉल में एकत्रित हुए. किसान संगठनों ने रोड जाम को लेकर पूरी तैयारी की. वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल को भी तैनात किया गया. गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि किसानों के साथ किए गए आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं. किसान पिछले कई महीनों से धान की खरीद शुरू करवाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खरीद शुरू नहीं किए जाने के कारण किसानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है. किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे थे. सरकार को पहले अल्टीमेटम भी दिया गया था. धान की सरकारी खरीद शुरू ना होने के कारण हाईवे जाम करने का ऐलान था. जिसके कारण हम हाईवे जाम करने के लिए आए, तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का प्रयोग किया. जबतक हमारी मांगे पूरी नहीं होती. तब तक हम शाहाबाद से बराड़ा यमुनानगर की तरफ जाने वाले रोड पर पक्का मोर्चा लगाकर बैठेंगे. -किसान नेता गुरनाम चढूनी

प्रशासनिक लोग खुल्लर के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर धान खरीद रहे हैं. पहले भी हम लोगों ने धान खरीद में बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है और इसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये बड़े अधिकारी खुल्लर की शह पर रहा है. किसानों को इससे परेशानी हो रही है. हम सड़क जाम नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी में सड़कों पर आना पड़ रहा है. अगर लाठियां भी खानी पड़ी, तो हम लाठियां भी सहेंगे, लेकिन किसानों की हक की आवाज उठाते रहेंगे.- गुरनाम चढूनी, किसान नेता

कांग्रेस विधायक ने दिया किसानों को समर्थन: किसानों के बीच पहुंचे शाहाबाद विधायक रामकरण काला ने कहा कि "किसानों की मांग जायज है. सरकार को धान की खरीद शुरू करनी चाहिए, क्योंकि किसानों की फसल पक कर तैयार है. हालांकि कोई भी सड़क जाम नहीं करना चाहता. उसे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, लेकिन धान खरीद शुरू ना होने के चलते किसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि खेत में खड़ी धान खराब हो रही है. मैं सरकार के लोगों से भी बातचीत करूंगा, ताकि धान की सरकारी खरीद शुरू हो सके."

ये भी पढ़ें- राजस्थान के कांग्रेस पार्षदों को हरियाणा में रोकने का आरोप, पंचकूला के पिंजौर थाने के बाहर जमकर विरोध-प्रदर्शन