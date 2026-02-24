ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना जारी, बोले-"अमेरिका-भारत ट्रेड डील से होगी हमारी रोजी-रोटी प्रभावित"

कुरुक्षेत्र में आज किसानों के धरने का दूसरा दिन है. किसानों ने कहा है कि अमेरिका-भारत ट्रेड डील से उनको नुकसान होगा.

Farmers Protest in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 24, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में किसानों का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है. किसान बीती रात सड़क पर डटे रहे. सुबह किसानों ने प्रेस वार्ता की. प्रेसवार्ता के दौरान किसानों ने कहा कि वह अपनी बात रखने मुख्यमंत्री के आवास पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरिकेटिंग कर रोक लिया.किसान शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं. इसलिए पुलिस ने उन्हें जहां रोका वहीं पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है.

अमेरिका-भारत ट्रेड डील से किसानों को नुकसान: किसान नेता सुरेश ने कहा कि, "अमेरिका से भारत की ट्रेड डील भारत के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाएगी. जब अमेरिका से भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहुंचेंगे, तब यहां के किसानों को मंदी का सामना करना पड़ सकता है. ट्रेड डील किसानों की रोजी-रोटी पर मुसीबत बनकर टूटेगी."

Farmers Protest in Kurukshetra
Farmers Protest in Kurukshetra (ETV Bharat)

स्मार्ट मीटर को लेकर जताई चिंता: किसानों ने बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर भी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि, "जब से नए मीटर लगे हैं, तब से बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हुई है. अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो और अधिक महंगाई का सामना किसानों को करना पड़ सकता है." इसी के साथ किसानों ने बुढ़ापा पेंशन और मजदूरों से जुड़े मुद्दों को भी उठाया किसानों ने कहा कि, "सभी किसान संगठन अपने-अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं. आने वाले समय में सभी एक मंच पर दिखाई देंगे."

Farmers Protest in Kurukshetra (ETV Bharat)

26 मार्च को राष्ट्रपति को सौपेंगे ज्ञापन: वहीं, किसान नेता अमरजीत मोहड़ी ने अपनी आगामी रणनीति के बारे में बात करते हुए कहा कि, "किसान 26 मार्च को गवर्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे. इसी के साथ घर-घर जाकर ट्रेड डील से होने वाले नुकसानों के बारे में किसानों को अवगत कराएंगे."

