ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना जारी, बोले-"अमेरिका-भारत ट्रेड डील से होगी हमारी रोजी-रोटी प्रभावित"

कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना जारी ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में किसानों का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है. किसान बीती रात सड़क पर डटे रहे. सुबह किसानों ने प्रेस वार्ता की. प्रेसवार्ता के दौरान किसानों ने कहा कि वह अपनी बात रखने मुख्यमंत्री के आवास पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरिकेटिंग कर रोक लिया.किसान शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं. इसलिए पुलिस ने उन्हें जहां रोका वहीं पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है. अमेरिका-भारत ट्रेड डील से किसानों को नुकसान: किसान नेता सुरेश ने कहा कि, "अमेरिका से भारत की ट्रेड डील भारत के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाएगी. जब अमेरिका से भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहुंचेंगे, तब यहां के किसानों को मंदी का सामना करना पड़ सकता है. ट्रेड डील किसानों की रोजी-रोटी पर मुसीबत बनकर टूटेगी." Farmers Protest in Kurukshetra (ETV Bharat)