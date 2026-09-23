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हरियाणा में कल से शुरू होगी धान की खरीद, गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले - सरकार ने मांगें मानी, धरना समाप्त

हरियाणा में कल से शुरू होगी धान की खरीद ( ETV Bharat )