गर्मी शुरू होते ही कोंडागांव में बिजली कटौती, परेशान किसानों ने काटा बवाल

लो वोल्टेज और बिजली कटौती से गुस्साए किसानों ने कोंडागांव में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है.

Published : March 10, 2026 at 9:52 PM IST

2 Min Read
कोंडागांव: बस्तर संभाग के कोंडागांव में किसानों ने मंगलवार को बिजली कटौती के मुद्दे पर हल्ला बोल दिया.चिपावण्ड फीडर के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के किसानों ने लो वोल्टेज और लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान होकर बिजली कार्यालय का घेराव कर दिया. बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए विभाग और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. किसानों ने मांग की इस मुद्दे का तुरंत समाधान निकाला जाना चाहिए.

रोजाना 5 से 6 घंटे तक हो रही बिजली कटौती

घेराव में आश्रित ग्राम भगदेवा, बफना, बड़ेभिरावण्ड, छोटेभिरावण्ड, छोटेबंजोड़ा, नेवता, लखनपुरी, उमरगांव, कुलझर और मालगांव सहित आसपास के कई गांवों के किसान शामिल हुए. ग्रामीणों का कहना है कि मार्च महीने में गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिजली कटौती की समस्या बढ़ गई है. दिन भर में करीब 5 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहती है. जब बिजली आती भी है तो लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है. इससे किसानों को सिंचाई करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कोंडागांव में किसानों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

क्षेत्र के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं और इस समय गर्मी की फसल के लिए सिंचाई बेहद जरूरी होती है. पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से फसल प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है.बिजली की अनियमित आपूर्ति का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं- हरिशंकर देवांगन, किसान

हमने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला. इसी वजह से मजबूर होकर हमें बिजली कार्यालय का घेराव करना पड़ रहा है- जयराम मरकाम, किसान

Farmers protest in Kondagaon
कोंडागांव में किसानों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने एसडीएम कोंडागांव को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की. इस मौके पर एसडीएम कोंडागांव और सीएसपीडीसीएल कोंडागांव के कार्यपालन अभियंता ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर चिपावण्ड फीडर के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाएगी. किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सप्ताह भर के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

TAGGED:

POWER CUTS IN KONDAGAON
CHIPAWAND FEEDER AREA
बस्तर संभाग का कोंडागांव
कोंडागांव में किसानों का प्रदर्शन
FARMERS PROTEST IN KONDAGAON

संपादक की पसंद

