कलेक्टर के आश्वासन पर खत्म गोविंदगढ़ में किसानों का धरना, सात दिन में सरकार से वार्ता का भरोसा
जिला कलेक्टर ने किसानों की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया.
Published : July 27, 2026 at 6:29 PM IST
चौमूं: जयपुर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में एक्सप्रेसवे रद्द करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का धरना और कूच सोमवार को जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया. बड़ी संख्या में किसान तातेडा मोड़ स्थित धरनास्थल पर जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. करीब चार घंटे चले आंदोलन के बाद जिला कलेक्टर संदेश नायक स्वयं किसानों के बीच पहुंचे और किसान प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बातचीत की.
धरने के दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. किसान नेताओं ने सरकार के समक्ष लंबित मुद्दों का जल्द समाधान करने की मांग उठाई और कहा कि किसानों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाना चाहिए. जिला कलेक्टर ने किसानों की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया. वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आश्वासन दिया कि आगामी सात दिनों में सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच बैठक कर मांगों पर सकारात्मक चर्चा कर समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएंगे. प्रशासन के आश्वासन के बाद किसान नेताओं ने धरना समाप्त करने की घोषणा की.
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फिर आंदोलन की चेतावनी: आंदोलन के दौरान किसान नेता रामपाल जाट, सुंदर भांवरिया और गिरिराज देवंदा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे. किसान नेताओं ने कहा कि फिलहाल प्रशासन के आश्वासन का सम्मान करते हुए आंदोलन स्थगित किया गया है. तय समय सीमा में सरकार के साथ वार्ता नहीं होती या मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे की रणनीति बनाकर फिर से आंदोलन शुरू करने पर विचार किया जाएगा.
सरकार पर लगाए आरोप : किसान महापंचायत के संयोजक रामपाल जाट का आरोप है कि 17 जुलाई को संवाद का प्रस्ताव देने के बावजूद सरकार ने सार्थक पहल नहीं की. साथ ही ट्रैक्टर रैली को रोकने को दमनात्मक नीति अपनाने का भी आरोप लगाया. इससे पहले सोमवार सुबह किसान महापंचायत ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए गोविंदगढ़ में धरना शुरू किया था. इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए. प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच सकारात्मक वार्ता के बाद फिलहाल आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन अब किसानों की नजर सात दिनों के भीतर सरकार के साथ प्रस्तावित बैठक और उसके परिणाम पर रहेगी.
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