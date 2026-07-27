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कलेक्टर के आश्वासन पर खत्म गोविंदगढ़ में किसानों का धरना, सात दिन में सरकार से वार्ता का भरोसा

किसानों से वार्ता करने पहुंचे जिला कलेक्टर संदेश नायक ( ETV Bharat Jaipur )