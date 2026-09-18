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घड़साना में 9वें दिन भी जारी रहा किसानों का महापड़ाव, प्रशासन को दी मंडियां बंद और चक्काजाम की चेतावनी

घड़साना नई मंडी में महापड़ाव पर जुटे किसान ( ETV Bharat Sri Ganganagar )