घड़साना में 9वें दिन भी जारी रहा किसानों का महापड़ाव, प्रशासन को दी मंडियां बंद और चक्काजाम की चेतावनी
खेत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसान डटे, 21 सितंबर की रेगुलेशन बैठक पर टिकी नजर
Published : September 18, 2026 at 8:03 PM IST
श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ के घड़साना में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. नई मंडी घड़साना में खेत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों का महापड़ाव 9वें दिन भी जारी रहा. किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे महापड़ाव से नहीं उठेंगे. साथ ही किसानों ने प्रशासन को आंदोलन को हल्के में नहीं लेने की चेतावनी दी है.आंदोलन को लेकर किसानों ने दो बड़े फैसले लिए हैं. किसान नेताओं ने घोषणा की है कि 22 सितंबर से अनूपगढ़ शाखा से जुड़ी सभी मंडियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद रखा जाएगा. अगर इसके बाद भी सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो 24 सितंबर को सड़कों पर चक्काजाम किया जाएगा.
21 सितंबर की बैठक पर किसानों की नजर: किसानों की नजर अब 21 सितंबर को हनुमानगढ़ में होने वाली रेगुलेशन समीक्षा बैठक पर टिकी है. किसान नेता नरेंद्र मान ने बताया कि बैठक में सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर और संबंधित अधिकारी नहरों के पानी के रेगुलेशन की समीक्षा करेंगे. सोमवार को बैठक के बाद नया रेगुलेशन जारी होने की संभावना है. किसान छह माह का सिंचाई पानी रिजर्व रखने की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही उनकी प्रमुख मांग है कि चार में से दो समूहों को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाया जाए. किसानों का कहना है कि आगामी रबी सीजन को देखते हुए पानी का पर्याप्त रेगुलेशन जरूरी है.
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9 दिन से जारी है महापड़ाव: खेत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले नई मंडी घड़साना में पिछले 9 दिनों से किसानों का महापड़ाव चल रहा है. आंदोलन के दौरान किसानों ने विरोध के अलग-अलग तरीके अपनाए. किसानों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ घड़साना पहुंचकर उपखंड कार्यालय का घेराव किया और प्रशासन ठप करने का ऐलान किया.
प्रशासन से वार्ता का न्योता नहीं आने पर नाराजगी: किसानों का आरोप है कि शुक्रवार को प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए कोई न्योता नहीं आया. किसानों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताते हुए नाराजगी जताई. उनका कहना है कि प्रशासन को आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए किसानों से बातचीत करनी चाहिए. नरेंद्र मान ने कहा कि प्रशासन आंदोलन को हल्के में न ले. जब तक सिंचाई पानी और रेगुलेशन से जुड़ी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक महापड़ाव जारी रहेगा.
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किसानों की चेतावनी: 22 को मंडियां बंद, 24 को चक्काजाम: किसान नेता नरेंद्र मान ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण को लेकर किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है. 22 सितंबर से अनूपगढ़ शाखा की मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने की घोषणा की गई है. इसके बावजूद यदि सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानीं तो 24 सितंबर को चक्काजाम किया जाएगा.अब किसानों की नजर 21 सितंबर की रेगुलेशन समीक्षा बैठक पर है. बैठक के बाद जारी होने वाले नए रेगुलेशन से यह स्पष्ट होगा कि किसानों को आगामी रबी सीजन में कितना सिंचाई पानी मिल पाता है. किसानों ने कहा है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत घड़साना क्षेत्र में निर्धारित 100 में से 91 स्थानों पर मूंग की क्रॉप कटिंग पूरी हो चुकी है, जबकि शेष 9 स्थानों पर कार्य आगामी 2-3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा. पटवारियों को प्रारंभिक आकलन और विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि पौंग और रणजीत सागर बांधों का जलस्तर करीब 1372 फीट है. 21 सितंबर को बीबीएमबी की उच्चस्तरीय बैठक में जल शेयर और आगामी रेगुलेशन तय होगा. किसानों के साथ कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है. सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हटाने की मांग से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है.
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