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घड़साना में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन: 4 में से 2 समूह में पानी की मांग, दी ये चेतावनी

श्रीगंगानगर: नई मंडी घड़साना में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन आठवें दिन भी जारी है. गुरुवार को किसानों ने अर्धनग्न होकर रैली निकाली और सरकार को आंदोलन तेज करने का संदेश दिया. किसान 4 में से 2 समूह में पानी देने, 6 माह का स्थाई रेगुलेशन जारी करने, अनूपगढ़ शाखा को रिजर्व रखने और फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं. मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर 18 सितंबर को प्रशासनिक कामकाज ठप करने की चेतावनी दी गई है.

4 में से 2 समूह में पानी और 6 माह के रेगुलेशन की मांग: इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़ शाखा से सिंचाई पानी की मांग को लेकर नई मंडी घड़साना में किसानों का आंदोलन आठवें दिन भी जारी है. गुरुवार को किसानों ने धरना स्थल से अर्धनग्न रैली निकाली. रैली मुख्य बाजार से होते हुए धान मंडी पहुंची. यहां किसानों ने सरकार और सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मांगों के जल्द समाधान की मांग की. किसानों की मुख्य मांग अनूपगढ़ शाखा के लिए 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की है. इसके साथ ही आगामी रबी सीजन के लिए 6 माह का स्थाई रेगुलेशन जारी करने और अनूपगढ़ शाखा को रिजर्व रखने की मांग की जा रही है. किसानों का कहना है कि स्थाई रेगुलेशन नहीं होने के कारण हर सीजन में सिंचाई पानी के लिए आंदोलन की स्थिति बनती है.

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मूंग समेत खरीफ फसलों की विशेष गिरदावरी की मांग: किसानों ने कम बारिश और सिंचाई पानी की कमी से खराब हुई मूंग, ग्वार, नरमा सहित अन्य खरीफ फसलों की विशेष गिरदावरी करवाने की मांग की है. किसानों का कहना है कि गिरदावरी के बाद प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और फसल बीमा योजना के तहत भी भुगतान करवाया जाए.