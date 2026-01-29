ठेठ हरियाणवी म्ह बुजुर्ग नै लाई बीजेपी नेता की क्लास! बोले- "हटके तै विधायक बणना सै, तो चमचे छोड़ने पड़ेंगे"
Farmers protest in Charkhi Dadri: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बुजुर्ग बीजेपी विधायक को सलाह देते नजर आ रहे हैं.
Published : January 29, 2026 at 3:46 PM IST
चरखी दादरी: बाढड़ा विधानसभा की अनाज मंडी में किसानों का धरना जारी है. 26 जनवरी को बीजेपी विधायक उमेद पातुवास किसानों से मिलने पहुंचे. यहां उन्होंने किसानों का हाल जाना. इस दौरान एक बुजुर्ग ने बीजेपी विधायक की क्लास लगा दी. आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन ने बीजेपी विधायक को चमचों से अलग रहने की सलाह दी.
चरखी दादरी में किसानों का धरना: आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन बुजुर्ग ने ठेठ हरियाणवी अंदाज में विधायक को चमचों से दूर रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो दोबारा फिर विधायक नहीं बन पाओगे. बता दें कि बीजेपी विधायक उमेद पातुवास 26 जनवरी को बाढड़ा के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो अनाज मंडी में किसानों के धरने पर पहुंचे. जहां उन्होंने किसानों से बात की और पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना? इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी.
बुजुर्ग की बीजेपी विधायक को सलाह: बातचीत के दौरान आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन बलबीर सिंह ने विधायक को ठेठ हरियाणवी में कहा कि "विधायक जी, आपको एक चीज बताऊं? अगर दोबारा विधायक बनना है, तो चमचे छोड़ने पड़ेंगे. यदि चमचे ज्यों के त्यों रहे, तो दूसरी बार विधायक नहीं बनोगे. ये मैं एक खास बात बता रहा हूं. विधायक को जनता का विश्वास और समर्थन चाहिए, तो उन्हें सीधे आमजन से संवाद करना होगा."
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो: इस पर बीजेपी विधायक उमेद पातुवास ने कहा कि "दोबारा विधायक बनने की लालसा नहीं है. जिन लोगों ने साथ दिया है, उनसे दूरी नहीं बना सकता." इस पर फिर से बुजुर्ग ने कहा "वोट दिए लोगों ने, वो आपके साथ थे, और जो आपके पर्सनल चमचे थे, वो आपके साथ नहीं थे".
बीजेपी विधायक की प्रतिक्रिया: हालांकि ये वाक्या 26 जनवरी 2026 का है, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक ने फोन पर प्रतिक्रिया भी दी है. उन्होंने कहा "बुजुर्ग का मार्गदर्शन करने का अंदाज अलग था, लेकिन सारा बाढड़ा मेरा परिवार है. बुजुर्गों का मुझे रास्ता दिखाना भी जायज है."
