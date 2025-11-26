ETV Bharat / state

किसान आंदोलन के 5 साल: उत्पीड़न आज भी जारी, नहीं मिल रहा फसलों का सही दाम; बोले- चौधरी विजेंद्र सिंह

देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 को कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी.

किसान आंदोलन के 5 साल
किसान आंदोलन के 5 साल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 26, 2025 at 3:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 को कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी. 13 महीने तक किसान आंदोलन चला जिसके बाद सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया और आंदोलन की समाप्ति हुई. किसान आंदोलन को आज 5 साल पूरे हो चुके हैं. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सोपा है.

भारतीय किसान यूनियन के गाजियाबाद जिला अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह के मुताबिक, किसानों का उत्पीड़न आज भी जारी है. किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है. किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहा है लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. भले ही किसान आंदोलन समाप्त हो गया हो लेकिन किसानों का संघर्ष अभी भी जारी है. जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपने के पश्चात किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई थी उनकी आत्मा की शांति के लिए किसानों द्वारा मौन धारण किया गया. और किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई थी उन्हें याद किया.

किसान आंदोलन के 5 साल (ETV Bharat)

''सबसे बड़ी पीड़ा किसान भाइयों को खोना था": भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकुमार चौधरी बताते हैं, किसान आंदोलन के दौरान देशभर से सिर्फ किसी नहीं बल्कि अन्य लोग भी आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. 13 महीने के किसान आंदोलन के दौरान ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर एक परिवार सा जुड़ गया. कभी-कभी तो एहसास होता था कि हम धरने पर नहीं बल्कि अपने गांव में हैं. हमारे घर की महिलाएं खेत संभाल रही थी जबकि पुरुष आंदोलन में थे. किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने बहुत पीड़ा उठाई है. किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किसानों पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए. आंदोलन को तोड़ने के लिए हर तरह की कोशिश हुई लेकिन किस मजबूती के साथ डटा रहा.

अपनों को खोने का दर्द कभी नहीं भूलाया जा सकता: रामकुमार चौधरी कहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों ने शहादत दी है. बड़े लंबे संघर्ष के बाद किसान के आगे सरकार झुकी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. 700 से अधिक परिवारों ने किसान आंदोलन के दौरान अपनों को खोया है. किसान आंदोलन के दौरान अपनों को खोने का दर्द कभी नहीं भूलाया जा सकता है.

भारतीय किसान यूनियन के गाजियाबाद जिला प्रभारी जयकुमार मलिक ने किसान आंदोलन के दौरान अहम भूमिका निभाई थी. किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर आने वाली प्रदर्शनकारी किसानों के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने का ज़िम्मा जयकुमार मलिक को सौंपा था. जयकुमार मलिक किसान आंदोलन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, 13 महीने हमने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए गुज़ारे. आंदोलन स्थल से घर मेहेज़ 30 किलोमीटर दूर था. लेकिन हमने प्रण लिया था कि जब तक आंदोलन कामयाब नहीं हो जाता तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे.

देश का किसान संघर्ष और पीड़ा को कभी नहीं भूल सकता:

''किसान आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर बिताए गए दोनों की जब भी याद आती है तो मन बहुत परेशान हो जाता है. किसान आंदोलन की शुरुआती दिनों में ही एक बुजुर्ग किसान द्वारा आंदोलन स्थल पर आत्महत्या कर ली गई थी. यह तमाम घटनाएं जब याद आती हैं तो मन बहुत दुखी हो जाता है. 700 से अधिक किसानों ने आंदोलन के दौरान शहादत दी. आज भी हम उन परिवारों से बातचीत करते हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपनों को खोया. देश का किसान आंदोलन के दौरान किए गए संघर्ष और पीड़ा को कभी नहीं भूल सकता''. -जयकुमार मलिक, किसान नेता-

किसान नेता जयकुमार मलिक कहते हैं, किसान परिवार में सिखाया जाता है कि घर आए मेहमान को सम्मान देना है उसका हर तरह से ख्याल रखना है. गाजीपुर बॉर्डर पर देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाला किसान हमारे लिए मेहमान था. हमने प्रत्येक किसान की मेहमान की तरह सेवा की है. 26 नवंबर को हर साल हम उन तमाम किसानों को याद करते हैं, जिन्होंने तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर हुए आंदोलन में अपनी शहादत दी.

किसान नेता परवेज चौधरी बताते हैं, किसान आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर बिताए दोनों को जब हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. बॉर्डर पर हमने आंधी बारिश, गर्मी और कड़ाके की ठंड में दिन गुज़ारे हैं. सबसे बड़ी पीड़ा हमारे लिए आंदोलन में अपने साथी किसान भाइयों को खोना थी. गाजीपुर बॉर्डर पर जब किसान की शहादत होती थी तो बहुत पीड़ा होती थी. हमें एहसास होता था कि इतना शोषण तो हमारा अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार कर रही है.


ये भी पढ़ें:

TAGGED:

GHAZIABAD FARMER PROTEDT
FARMERS PROTEST IN DELHI
किसान आंदोलन के 5 साल
FARMERS PROTEST
FIVE YEARS OF FARMER MOVEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

धर्मेंद्र के निधन पर IFFI 2025 में 1 मिनट का मौन, 'ही-मैन' को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 'शोले' की 4K स्क्रीनिंग कैंसिल

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, जिला खेल अधिकारी सस्पेंड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.