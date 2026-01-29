ETV Bharat / state

टोकन नहीं कटने से किसानों का प्रदर्शन, एसडीएम दफ्तर के बाहर दिया धरना

धमतरी के कई किसानों ने टोकन नहीं कटने के कारण धान बेचने में आई परेशानी को लेकर एसडीएम दफ्तर में प्रदर्शन किया है.

धमतरी : धमतरी के सुदूर वनांचल क्षेत्र रिसगांव में टोकन नहीं कटने से नाराज किसान शिकायत लेकर धमतरी विधायक कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने विधायक प्रतिनिधि के सामने अपनी समस्या रखी. जहां से सभी लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मामले की जानकारी एसडीएम को दी.इस दौरान किसानों ने जल्द निराकरण करने की मांग की. धान नहीं बेच पाने से आक्रोशित किसान घंटे भर से अधिक समय तक एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया.

किसानों ने उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी
किसानों का कहना है कि धान खरीदने की तिथि लगभग समाप्त होने को है.अभी तक करीब 38 किसानों का एक बार भी टोकन नहीं कटा है. जिससे वो धान खरीदी केन्द्र में धान नहीं बेच पाए हैं. जिससे उन्हें पहले का कर्ज चुकाने में मुश्किल हो रही है. विधानसभा सिहावा क्षेत्र विधायक प्रतिनिधि सचिन भंसाली ने बताया इस गांव का बादुलबाहरा के किसानों का एक भी बार टोकन नहीं कट पाया है.

कई किसान ऐसे हैं जो एक भी बार टोकन नहीं कटा है और दूसरे चरण का टोकन लिस्ट में दिख रहा है. किसान सभी परेशान है क्योंकि सभी कर्ज लिए हुए हैं. सभी किसान रिसगांव सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र के हैं - सचिन भंसाली,विधायक प्रतिनिधि


किसान पुनउराम साहू निवासी आमा बाहरा ने बताया कि अभी तक धान नहीं बेच पाए हैं और कर्ज करीब 45 हजार है.अभी तक टोकन नहीं कट पाया है.

सोसायटी में जाने के बाद टोकन काटने का आश्वासन मिलता है. एसडीएम के पास जाने की बात कहते हैं. एसडीएम के पास जाने के बाद एसडीएम भी मौजूद नहीं रहते. यदि हमारा धान नहीं बिका तो सरकार कर्ज माफी करें,नहीं तो अपना धान एसडीएम दफ्तर लाकर रखेंगे- पुनउराम साहू, किसान

महिला किसान रेवती बाई निवासी गादुलबाहरा ने बताया कि उनका टोकन नहीं कटा है. आज,कल टोकन काटने की बात कहकर घुमाया जा रहा है.10 एकड़ में धान लगाए थे, जिसमें से एक भी दाना नहीं बेच पाए हैं. रोजी रोटी के लिए परेशानी हो रही है. वहीं एसडीएम ने किसानों की समस्या का जल्द समाधान करने की बात कही है.

किसानों की ओर से आवेदन मिला है. जिसको ऊपर अवगत कराया गया है और टोकन काटने के लिए जो लॉक लगा हुआ है वह जैसे ही खुलता है वैसे ही टोकन काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अभी टोकन नहीं कट रहा है, धमतरी ही नहीं अभी कोई भी जिले में टोकन नहीं कट रहे हैं - प्रीति दुर्गम, नगरी एसडीएम

अन्नदाताओं ने कहा है कि यदि शीघ्र ही उनकी समस्या हल नहीं हुई तो वो अपने धान को एसडीएम दफ्तर में लाकर छोड़ेंगे और अपने अधिकार के लिए उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे. हालांकि आश्वासन के बाद सभी किसान एसडीएम कार्यालय के पास से प्रदर्शन खत्म किए.

