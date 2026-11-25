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MDA में 25वें दिन किसानों का धरना जारी; भूख हड़ताल पर बैठे, महापंचायत का ऐलान

MDA में 25वें दिन किसानों का धरना जारी ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : लोहियानगर, गंगानगर और वेदव्यासपुरी समेत विभिन्न आवासीय योजनाओं के लिए भूमि देने वाले किसानों का मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) कार्यालय परिसर में धरना बुधवार को 25वें दिन भी जारी रहा. छह किसानों के भूख हड़ताल पर बैठने और 30 नवंबर को महापंचायत करने की रूपरेखा तय की गई थी, जिसके तहत आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है.

MDA में 25वें दिन किसानों का धरना जारी (Video credit: ETV Bharat) संयुक्त किसान संघर्ष समिति के किसानों का कहना है कि वर्ष 2015 में बढ़े प्रतिकर और प्लॉट आवंटन को लेकर समझौता हुआ था, जिसके तहत कुछ चेक भी वितरित किए गए थे, लेकिन बाद में भुगतान और प्लॉट देने की प्रक्रिया रुक गई. बीते दिनों एमडीए उपाध्यक्ष के साथ हुई वार्ता से कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया, जिसके बाद किसानों ने भूख हड़ताल का रुख अपनाया और 30 नवंबर को एमडीए परिसर में महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है. जानकारी के अनुसार, किसान करीब 23 दिनों से धरने पर डटे थे और अब यह आंदोलन 25वें दिन में पहुंच गया है. इससे पहले किसानों ने दिवाली और गोवर्धन पूजा भी धरना स्थल पर ही मनाई थी.

एमडीए के सचिव विनय कुमार ने बताया कि किसान साथियों के साथ शनिवार को उपाध्यक्ष की वार्ता हुई थी. जिसमें पूरे मामले का अध्ययन कर प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन स्तर की पूर्व वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए समय मांगा गया था. सचिव के अनुसार, वह आज किसानों से उसी विषय पर बात करने आए थे कि आगे क्या विचार है और इन बातों को आगे बढ़ाने के लिए धरना-प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें आज भूख हड़ताल शुरू होने की जानकारी नहीं है तथा महिलाओं व किसानों के सम्मान में पहले उनकी बात सुनना उचित समझा. उनका अनुरोध है कि किसान समय दें ताकि प्राधिकरण की अन्य प्रशासनिक चुनौतियों को हल करते हुए वार्ता के जरिए आगे बढ़ा जा सके.