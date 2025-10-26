ETV Bharat / state

मातृकुंडिया बांध पर किसानों का धरना: प्रदेश सरकार को मृत मान दिया 12वें का धूप, महिलाएं रोई

राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले के एक दर्जन गांवों के किसान मातृकुंडिया बांध की पाल पर 12 दिन से धरने पर बैठे हैं.

Farmers sitting on protest
धरने पर बैठे किसान (ETV Bharat Rajsamand)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 8:48 PM IST

4 Min Read
राजसमंद/चित्तौड़गढ़: मेवाड़ का हरिद्वार माने जाने वाले मातृकुंडिया बांध की पाल पर राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिले के सीमावर्ती गांवों के किसानों ने विरोधस्वरूप प्रदेश की भजनलाल सरकार को 12वें की धूप देने की रस्म निभाई. किसान का कहना हैकि वे पिछले 12 दिन से यहां धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अब तक किसानों से वार्ता के लिए नहीं पहुंचा. इस कारण किसानों में आक्रोश है. परिवार में सदस्य की मौत के 12 दिन होने पर जिस तरह धूप के बाद घड़े भरने की रस्म निभाई जाती है, ठीक वैसे ही क्रिया-क्रम किसानों द्वारा राज्य सरकार को मृत मानकर किया. दरअसल किसानों काे मुआवजा दिए बगैर ही बांध को भर दिया गया, जिसकी वजह से किसान धरने पर बैठे हैं.

अब भी जलमग्न हैं खेत: किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष कालूराम गाडरी ने बताया कि मातृकुंडिया बांध में अभी 22 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से राजसमंद व चित्तौड़गढ़ जिले के गिलूंड, कुंडिया, जवासिया, गुरजनिया, आरणी, कोलपुरा, टीलाखेड़ा, खुमाखेड़ा आदि गांवों के खेत, रास्ते बांध के पानी में डूबे हुए हैं. इस कारण मक्का की फसलें व चारा सब डूबने के साथ सड़ गया. बारिश का सीजन खत्म होने के बाद भी बांध पूरा भरा हुआ है, जिसकी वजह से इन गांवों के रास्तों में पानी भरा है और खेत भी जलमग्न हैं. इसलिए किसानों की मांग है कि बांध को 15 फीट से ज्यादा पानी नहीं भरा जाए, ताकि किसानों के खेत जलमग्न नहीं हों.

इसलिए सरकार से नाराज हैं किसान, देखें वीडियो (ETV Bharat Rajsamand)

'निजी जमीन में क्यो भरा पानी?': उन्होंने बताया कि 3 हजार बीघा खेतों को न तो सरकार ने अधिग्रहित किया और न ही मुआवजा राशि दी है. फिर सरकार द्वारा अनैतिक तरीके से किसानों की निजी जमीन में पानी क्यों भरा जा रहा है. इसी बात को लेकर किसान 12 दिन से मातृकुंडिया बांध पर धरने पर बैठे हैं. रेलमगरा तहसीलदार कालूसिंह राणा ने पहुंचकर किसानों से वार्ता की, लेकिन कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकल पाया. उसके बाद रेलमगरा उपखंड अधिकारी ने भी किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर बात की, लेकिन समाधान नहीं निकला. किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक प्रशासन व जनप्रतिनिधि मौके पर आकर किसानों की बात नहीं सुनेंगे और उनकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक उनका धरना अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा.

Farmers' protest continues for 12 days.
12 दिन से किसानों का धरना जारी (ETV Bharat Rajsamand)

किसानों से वार्ता जारी: राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा का कहना है कि मातृकुंडिया बांध पर धरने पर बैठे किसानों से वार्ता लगातार की जा रही है. तहसीलदार व एसडीएम द्वारा वार्ता की गई. अब दो दिन बाद प्रतिनिधि मंडल को राजसमंद बुलाकर फिर बात करेंगे. तकनीकी दृष्टि से बांध को अभी खाली करना संभव नहीं है. फिर भी विभागीय अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक रखेंगे, ताकि उचित समाधान निकल सके.

धरना स्थल पर धूप की रस्म निभाई: किसानों की आवाज नहीं सुनने पर प्रदेश सरकार को मृत मानते हुए धरने के 12वें दिन बारहवें का धूप दिया गया. साथ ही महिला किसानों ने रोते हुए घड़े भरकर खाली करने की रस्म भी निभाई. राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए गए. किसान एकता के जयकारे भी लगाए गए.

ये है किसानों की मांग:

  • बिना मुआवजा दिए किसानों की 3 हजार बीघा जमीन पर पानी भरा है, जिसे खाली किया जाए
  • बांध का अधूरा निर्माण होने से दो हजार बीघा जमीन में हो रहे सीपेज को रोका जाए
  • बांध में अभी 22.50 फीट पानी भरा हुआ है, जिसे 15 फीट तक रिवर्ज रखा जाए
  • वर्ष 2017 में प्रशासन द्वारा किसानों का मुआवजा तय करने के लिए जिला स्तर पर गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर मुआवजा दिया जाए
  • मातृकुंडिया बांध से पानी हिन्दुस्तान जिंक ले जा रहा है और फसलें किसानों की बर्बाद हो रही हैं, जिससे क्षेत्रीय लोगों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाई जाए
  • मातृकुंडिया बांध से प्रभावित जवासिया, कुंडिया, गिलूंड पंचायत को हिन्दुस्तान जिंक के सीएसआर में जोड़कर विकास किया जाए.

