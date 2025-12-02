ETV Bharat / state

किसानों ने बस्तर कलेक्ट्रेट का किया घेराव, बोधघाट परियोजना के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी

किसानों की मांग है कि शासन ने जो मक्का खरीदी के लिए एमएसपी तय की है, उसी दर पर खरीदी की जाए.

Farmers protest at Collectorate
बोधघाट परियोजना के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 2, 2025 at 7:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: किसानों ने आज जगदलपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव किया. किसानों का आरोप है कि उनकी मांगों को अनसुना किया गया. जिसके बाद वो प्रदर्शन के लिए बाध्य हुए. नाराज किसानों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा है. किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे.

बोधघाट परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन

बस्तर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने बोधघाट परियोजना के खिलाफ भी नारेबाजी की. कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन से पहले सभी किसान लालबाग मैदान में जुटे और सभा की. आम सभा खत्म होने के बाद किसान रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे. किसानों ने यहां अपर कलेक्टर सीपी बघेल को अपनी 12 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा.

किसानों ने बस्तर कलेक्ट्रेट का किया घेराव (ETV Bharat)

किसानों की डिमांड

किसान लक्ष्मीनाथ कश्यप ने कहा, हम बड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं. लेकिन सरकार उनकी फसलों को सही दाम नहीं दिला पाती. मक्के की पैदावार बस्तर में खूब होती है. बावजूद इसके शासन किसानों को मक्के की एसएसपी दिलाने में नाकाम साबित हो रही है. व्यापारी औने पौने दाम पर मक्के की खरीदी कर रहे हैं. बिचौलिए भी खरीद फरोख्त में शामिल हैं. किसानों का कहना है कि किसानों ने महंगे बीच और खाद से फसल उगाई लेकिन अब लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा है. किसानों का कहना है कि वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे.

Farmers protest at Collectorate
किसानों ने बस्तर कलेक्ट्रेट का किया घेराव (ETV Bharat)

एमएसपी पर मक्का खरीदी की मांग

आदिवासी नेता राजाराम तोड़ेम ने कहा, बस्तर में व्यापारी और मंडी समर्थन मूल्य से कम दामों में मक्के की खरीदी कर रहे हैं. इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हमने आंदोलन किया है. सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए. किसानों को फसलों का सही दाम मिले इसके लिए उचित फैसला लेना चाहिए. राजाराम तोड़ेम कहते हैं, जब समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है तो कम कीमत पर खरीदी क्यों होती है.

Farmers protest at Collectorate
किसानों ने बस्तर कलेक्ट्रेट का किया घेराव (ETV Bharat)

प्रशासन से मिला समाधान का आश्वासन

अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने कहा, किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है. मक्के की खरीदी का मामला केंद्र सरकार का है. अपर कलेक्टर ने कहा कि जो बाकी मांगें हैं उनपर हम बातचीत कर रहे हैं. उम्मीद है जल्द समस्या का समाधान कर लिया जाएगा.

Farmers protest at Collectorate
किसानों ने बस्तर कलेक्ट्रेट का किया घेराव (ETV Bharat)

किसानों की 12 सूत्रीय मांगें

  • मक्का MSP लागू किया जाए, जिले में किसी भी परिस्थिति में मक्का की खरीदी ₹2400/क्विंटल से कम न हो. मंडियों, व्यापारियों और क्रय-केंद्रों की कड़ाई से निगरानी की जाए.
  • किसान सुरक्षा एवं कल्याण, पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु में पेंशन दी जाए. कम से कम ₹2 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाए. KCC ऋणग्रस्त किसान की मृत्यु होने पर KCC ऋण पूर्णतः माफ किया जाए.
  • खाद, बीज और कीटनाशकों पर लगने वाला GST तत्काल समाप्त किया जाए.
  • बोधघाट जल परियोजना को निरस्त किया जाए. यह परियोजना व्यापक विस्थापन और पर्यावरणीय संकट लाएगी.
  • वनोपजों की MSP पर खरीदी की जाए.
  • सभी वनोपजों को सरकार द्वारा घोषित MSP पर खरीदा जाए तथा अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई की जाए.
  • नदी जल प्रबंधन में पारदर्शिता लाई जाए. इंद्रावती नदी पर बने सभी डैम/बैराज खोलने से पूर्व प्रभावित किसानों को समय पर पूर्व सूचना दी जाए.
  • सिंचाई संरचनाओं को बेहतर बनाया जाए. जिले के सभी जर्जर डैम, तटबंध और सहायक नालों की त्वरित मरम्मत कराई जाए.
  • किसानों के नाम पर फर्जी ऋण की जांच हो. एजेंटों/दलालों द्वारा किसानों के नाम पर लिए गए फर्जी बैंक ऋणों की जांच की जाए.
  • आदिवासी भूमि संरक्षण कानून का कड़ाई से पालन हो.

मक्का खरीदी नहीं होने से बस्तर के किसान परेशान, पीएम और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

ट्रक चालक ने व्यापारियों और किसानों का भरोसा तोड़ा, 33 टन मक्का लेकर फरार, दूसरे कारोबारियों को बेचा

भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन, MSP पर मक्का खरीदी समेत मंडी की मांग

TAGGED:

JAGDALPUR
BASTAR
BODHGHAT PROJECT
FARMERS PROTEST AT COLLECTORATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.