धमतरी के आमदी धान खरीदी केंद्र पर किसानों का प्रदर्शन, कांग्रेस ने की टोकन लिमिट बढ़ाने की मांग
विधायक की शिकायत पर अधिकारियों ने मौके पर ही कई किसानों के टोकन कटवाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 29, 2026 at 7:24 PM IST|
Updated : January 29, 2026 at 7:57 PM IST
धमतरी: गुरुवार को धमतरी जिले के विधायक के गृहग्राम आमदी नगर पंचायत के किसानों ने आक्रोश जताया और आंदोलन कर दिया. इस दौरान कांग्रेसी नेता और विधायक ओंकार साहू भी मौके पर पहुंचे. कांग्रेसियों ने इस दौरान नारेबाजी भी की. किसानों के टोकन नहीं कटने और रकबा समर्पण के आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जिन किसानों का टोकन नहीं कटा है उनका टोकन कट जाएगा और लिमिट भी बढ़ाई जाएगी तब जाकर आंदोलन समाप्त हुआ और किसान अपनी धान बेचने मंडी अंदर प्रवेश किया. आंदोलन के चलते काफी देर तक केंद्र के बाहर लोगों की भीड़ जमा रही.
आमदी नगर पंचायत के किसानों ने आक्रोश जताया
धमतरी विधायक ओंकार साहू ने कहा कि नगर पंचायत आमदी के किसानों ने जागरुक होकर उप मंडी में एकत्रित हुए और अपनी उपज का अधिकार मांगने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया. जिसमें आमदी नगर पंचायत के कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने भी साथ दिया. विधायक ने कहा कि जब उन्हें भी आंदोलन की जानकारी हुई तो वह भी मौके पर पहुंचे थे. विधायक ने आगे कहा कि कांग्रेसियों द्वारा 27 जनवरी को किसानों के टोकन नहीं कटने और समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था, तो आश्वासन मिला था. आज भी किसानों को समस्या हुई, मौके पर अधिकारियों को बुलाया गया. और सभी अधिकारी को समझाइश दी गई कि किसानों के एक-एक दाना को खरीदने के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा गया है उसे अमल कीजिए.
विधायक की शिकायत पर कटा किसानों का टोकन
विधायक की शिकायत पर अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से बात किया और खरीदी लिमिट को बढ़ाया गया और जिस किसान का टोकन नहीं कटा था उनका टोकन काटा गया. विधायक ओंकार साहू ने किसानों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने अपने हक का आवाज उठाया है और आगे भी ऐसे ही आवाज गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ उठाते रहे.