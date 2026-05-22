'जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे..' पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड योजना का 40 गांव के किसानों ने किया विरोध
पटना के पुनपुन में ग्रीनफील्ड योजना के खिलाफ किसानों ने बिगुल फूंक दिया है. उनका कहना है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे..पढ़ें-
Published : May 22, 2026 at 2:20 PM IST
पटना : बिहार के पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स ग्रीनफील्ड योजना का किसान लगातार विरोध जाता रहे हैं. किसान आज से अब प्रखंड कार्यालय में धरना पर बैठ गए हैं, जहां तकरीबन तीन दर्जन से अधिक गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं. मांग है की खेती योग्य भूमि को इससे हटाया जाए और चेतावनी दे रहे हैं की जान दे देंगे पर जमीन नहीं जाने देंगे.
पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स ग्रीनफील्ड योजना का विरोध : पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स ग्रीनफील्ड योजना के विरोध में पुनपुन के किसानों ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. किसानों ने जमीन की बिक्री-खरीद पर लगी रोक को तुरंत हटाने की मांग की. प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि उनकी जमीन ही जीविका का एकमात्र साधन है.
''इस निरंकुश बिल को तुरंत वापस लिया जाए, जमीन की खरीद बिक्री एवं निर्माण पर लगी रोक को भी हटाया जाए और किसानों के हित में न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाए खेती योग्य जमीन बचेगी तब किसान बचेगा.''- राजीव रंजन सिंह, किसान, पुनपुन
जमीन बिक्री पर रोक से किसान परेशान : पुनपुन के किसान जमीन बिक्री पर रोक से बेहद परेशान हैं. किसी को बेटी की शादी करनी है तो किसी को अस्पताल में परिजन का इलाज कराना है. पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन जमीन बेच नहीं पा रहे है. किसानों ने ग्रीनफील्ड योजना के तहत अधिग्रहण प्रक्रिया और मुआवजे को लेकर भी सवाल उठाए. कई सूत्री मांगों के साथ किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक रोक नहीं हटती, आंदोलन जारी रहेगा.
''ग्रीनफील्ड टाउनशिप के खिलाफ किसान लामबंद हैं, बिल वापसी की मांग है. भूमि बचाओ किसान संघर्ष समिति बैनर तले ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना का कड़ा विरोध किया है. सरकार के 55% जमीन वापस करने वाले मॉडल को 'निरंकुश बिल' और किसानों की जमीन पर कब्जे की चाल है.''- रवि कुमार, मुखिया, बेहरावां पंचायत
जमीन छीनना क्या न्याय है? : कार्यक्रम संयोजक मनीष कुमार ने कहा कि सरकार किसानों को 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' दिखा रही है. 100% जमीन लेकर सिर्फ 55% डेवलप कर लौटाने का फॉर्मूला किसान विरोधी है. सवाल उठाया- 'यह कहां का कानून है? क्या 45% जमीन स्थायी रूप से छीनना न्याय है? किसान भाइयों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 'माता रूपी भूमि' को बचाने के लिए परियोजना के तहत एक इंच जमीन भी नहीं देंगे.
''जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे कृषि योग्य भूमि को इस योजना से अलग रखने की मांग को लेकर हम सभी पुनपुन प्रखंड के किस इसका पुरजोर विरोध जाता रहे हैं. अगर डेवलपमेंट करना है तो बंजर जमीन पर करें कृषि भूमि जमीन किसानों के लिए उसका सब कुछ है.''- मनीष कुमार, कार्यक्रम संयोजक
40 गांव के किसान धरने पर बैठे : समिति ने कहा- 'जमीन का मूल्य बढ़ने का फायदा पूंजीपतियों को होगा, किसानों को नहीं.' किसानों से संगठित रहने की अपील करते हुए कहा- 'भूमि बचेगी तभी किसान बचेगा, किसान बचेगा तभी भविष्य बचेगा. धरना पर तकरीबन 40 गांव के सैकड़ों लोग लोग बैठे रहे.
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