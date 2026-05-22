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'जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे..' पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड योजना का 40 गांव के किसानों ने किया विरोध

पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स ग्रीनफील्ड योजना का विरोध ( ETV Bharat )