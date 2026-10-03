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फिर से प्रदर्शन करेंगे किसान! गुरनाम चढूनी बोले- 'इस बार लठ लेकर आना, अगर वो हमें मारेंगे, तो हम भी उन्हें मारेंगे'

Gurnam Chadhuni farmer leader ( Gurnam Chadhuni )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में धान खरीद की प्रक्रिया और भूमि सत्यापन को लेकर एक बार फिर किसानों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बनती दिख रही है. भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चढूनी के नेतृत्व में फिर से आंदोलन की राह पर हैं. किसान नेता गुरनाम चढूनी ने 5 अक्तूबर को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पंचायत करने का ऐलान किया है. साथ ही उन्होंने किसानों से लठ लेकर आने को कहा है.