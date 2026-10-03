फिर से प्रदर्शन करेंगे किसान! गुरनाम चढूनी बोले- 'इस बार लठ लेकर आना, अगर वो हमें मारेंगे, तो हम भी उन्हें मारेंगे'
किसान नेता गुरनाम चढूनी ने 5 अक्तूबर को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में किसानों की पंचायत बुलाई है. उन्होंने किसानों को लठ लेकर आने को कहा.
Published : October 3, 2026 at 2:42 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा में धान खरीद की प्रक्रिया और भूमि सत्यापन को लेकर एक बार फिर किसानों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बनती दिख रही है. भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चढूनी के नेतृत्व में फिर से आंदोलन की राह पर हैं. किसान नेता गुरनाम चढूनी ने 5 अक्तूबर को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पंचायत करने का ऐलान किया है. साथ ही उन्होंने किसानों से लठ लेकर आने को कहा है.
5 तारीख का प्रदर्शन, गुरनाम चढूनी की किसानों से अपील: किसान नेता ने कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद स्थित 'शहीद उधम सिंह स्मारक' पर 5 अक्तूबर को सुबह 10 बजे बड़ी संख्या में एकत्र होने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को शाहबाद में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा वाटर कैनन और आंसू गैस का प्रयोग किया गया था. पिछली घटनाओं के संदर्भ में किसान नेताओं ने इस बार आक्रामक रुख अपनाने और अपनी सुरक्षा व अधिकारों के लिए डटकर खड़े रहने की चेतावनी दी है.
अगर इस बार सरकार हमारे ऊपर लठ उठाती है, तो तुम लोगों को भी इसका जवाब देना है. इस बार 5 तारीख को सभी लठ लेकर आओ. जिसके खून में उबाल है. वह 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शाहबाद पहुंचे, क्योंकि अब लड़ाई करो और मारो की है. किसी किसान को परेशान होकर जहर खाने की जरूरत नहीं, बल्कि अब समय है. अपनी मांगों को लेकर अपने हक को लेकर सरकार की नाक में दम करना है. -गुरनाम चढूनी, किसान नेता.
विवाद का मुख्य कारण: हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और मंडी प्रशासन द्वारा धान की खरीद 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल के माध्यम से की जाती है. किसानों की शिकायत है कि सत्यापन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. राज्य में करीब 24 लाख एकड़ धान की फसल का पंजीकरण कराया गया है. किसान नेता गुरनाम चढूनी का आरोप है कि इसमें से 7 लाख 64 हजार एकड़ से अधिक रकबे का सत्यापन प्रशासन द्वारा अभी तक अटका हुआ है.
सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शुरू की वेरिफिकेशन प्रक्रिया: जबकि सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसा पहली बार किया गया है कि फसल का पंजीकरण होने के बाद अब किसानों की फसल का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि घोटाले होने से रोका जा सके, लेकिन इसमें किसानों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है.
'गेट पास और खरीद में अड़चन': सत्यापन ना होने के कारण मंडी अधिकारियों द्वारा किसानों को 'गेट पास' जारी नहीं किए जा रहे हैं. फसल कटकर तैयार है, लेकिन खरीद ना होने से मंडी में धान सड़ने या कम दाम पर बिकने का खतरा बना हुआ है. किसान नेता ने कहा कि अभी तक किसानों की धान की सरकारी खरीद नहीं हुई है. अगर कुछ प्रतिशत खरीद हुई है, तो उसका उठान भी अभी तक नहीं हुआ है.
भ्रष्टाचार के आरोप: किसान संगठनों का कहना है कि सत्यापन में हो रही देरी किसी प्रशासनिक चूक का नतीजा नहीं, बल्कि कथित तौर पर एक साजिश है ताकि किसान हतोत्साहित होकर अपनी फसल आढ़तियों या निजी व्यापारियों को कम दरों पर बेचने के लिए मजबूर हों. धान खरीद से जुड़ी इन समस्याओं के समाधान और लंबित सत्यापन को तुरंत पूरा करवाने की मांग को लेकर गुरनाम सिंह चढूनी ने सभी किसान संगठनों से एकजुट होने की अपील की है.
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