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ट्रांसमिशन लाइन मुआवजा नीति के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, सरकार को दी आर-पार की चेतावनी

ट्रांसमिशन लाइन मुआवजा नीति के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के लिए राइट ऑफ वे मुआवजे से संबंधित हरियाणा सरकार की 29 अप्रैल 2026 की नई अधिसूचना के खिलाफ किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया. किसानों ने इस नीति को किसान विरोधी बताते हुए शहर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन में विभिन्न गांवों के किसान और भूमि स्वामी शामिल रहे. "नीति पूरी तरह अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक": सिवानी क्षेत्र के गांव घठवा खरकड़ी के सरपंच रोहताश कुमार ने सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "29 अप्रैल 2026 की अधिसूचना पूरी तरह मनमानी, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है. यह किसानों के अधिकारों और उनकी सहभागिता को कुचलने का काम कर रही है. ऐसा लगता है कि सरकार ने यह नीति केवल पावरग्रिड, एचवीपीएनएल और निजी ट्रांसमिशन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई है." मार्केट रेट कमेटी पर उठाए सवाल: वहीं, किसान राममेहर ने कहा कि, "नई नीति में संदर्भ बाजार दर तय करने की प्रक्रिया पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है. मार्केट रेट कमेटी में किसानों की भागीदारी केवल औपचारिकता बनकर रह गई है. भूमि स्वामियों की प्रभावी भागीदारी खत्म कर दी गई है, जिससे मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रह गई." सरकार को दी आर-पार की चेतावनी (ETV Bharat)