ट्रांसमिशन लाइन मुआवजा नीति के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, सरकार को दी आर-पार की चेतावनी
भिवानी में किसानों ने नई ट्रांसमिशन लाइन मुआवजा नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी.
Published : May 26, 2026 at 11:14 AM IST
भिवानी: भिवानी में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के लिए राइट ऑफ वे मुआवजे से संबंधित हरियाणा सरकार की 29 अप्रैल 2026 की नई अधिसूचना के खिलाफ किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया. किसानों ने इस नीति को किसान विरोधी बताते हुए शहर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन में विभिन्न गांवों के किसान और भूमि स्वामी शामिल रहे.
"नीति पूरी तरह अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक": सिवानी क्षेत्र के गांव घठवा खरकड़ी के सरपंच रोहताश कुमार ने सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, "29 अप्रैल 2026 की अधिसूचना पूरी तरह मनमानी, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है. यह किसानों के अधिकारों और उनकी सहभागिता को कुचलने का काम कर रही है. ऐसा लगता है कि सरकार ने यह नीति केवल पावरग्रिड, एचवीपीएनएल और निजी ट्रांसमिशन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई है."
मार्केट रेट कमेटी पर उठाए सवाल: वहीं, किसान राममेहर ने कहा कि, "नई नीति में संदर्भ बाजार दर तय करने की प्रक्रिया पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है. मार्केट रेट कमेटी में किसानों की भागीदारी केवल औपचारिकता बनकर रह गई है. भूमि स्वामियों की प्रभावी भागीदारी खत्म कर दी गई है, जिससे मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रह गई."
आंदोलन तेज करने की चेतावनी: प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि विवादित अधिसूचना तुरंत वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को प्रदेशभर में तेज किया जाएगा. वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष को और व्यापक बनाएंगे." किसानों के अनुसार सरकार किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नाराजगी है.
ज्ञापन में रखी गई प्रमुख मांगें: किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि 29 अप्रैल 2026 की अधिसूचना को तुरंत रद्द किया जाए और 21 मार्च 2025 की पूर्व किसान हितैषी नीति दोबारा लागू की जाए. साथ ही मार्केट रेट कमेटी में किसानों की निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने, वास्तविक बाजार मूल्य और भविष्य की विकास संभावनाओं के आधार पर मुआवजा तय करने तथा सभी जिलों में समान मुआवजा नीति लागू करने की मांग भी उठाई गई.
तोशाम प्रकरण के रेट वापस लेने की मांग: किसानों ने 14 मई 2026 को तय किए गए तोशाम प्रकरण के रेटों को भी वापस लेने की मांग की. उनका कहना है कि ये रेट स्थापित नीति के खिलाफ तय किए गए हैं. किसानों ने मांग रखी कि 6 मई 2026 को एसडीएम तोशाम द्वारा फाइनल किए गए रेट ही लागू किए जाएं ताकि प्रभावित किसानों को वास्तविक न्याय मिल सके.
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