नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना शुरू
किसान विभाग के निरीक्षक के खिलाफ सीबीआई जांच और वसूली गई राशि वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं.
Published : March 21, 2026 at 7:04 PM IST
चित्तौड़गढ़: अफीम किसानों पर नारकोटिक्स विभाग की ओर से बनाए जा रहे मुकदमों और कथित अवैध वसूली को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ एक बार फिर किसान एकजुट होकर आंदोलनरत हैं. किसानों ने शनिवार को कलक्ट्रेट चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. एक किसान से एक करोड़ रुपए से अधिक की वसूली का आरोप निरीक्षक पर लगा है. अफीम किसान संघर्ष समिति के बैनर तले शुरू हुए आंदोलन में नारकोटिक्स के निरीक्षक के खिलाफ दर्ज प्रकरण एवं किसानों से वसूली के मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है.
डेयरी के पूर्व चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने बताया कि धरना अफीम किसान संघर्ष समिति के बैनर तले दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि डेलवास गांव में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए की वसूली की थी. उनकी मांग है कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए किसान को वापस दिलाए जाएं. इस किसान ने करीब 35 व्यक्तियों से उधार लेकर अधिकारी को रिश्वत दी है. अब उसके खेत बेचने की नौबत आ गई है. जाट ने बताया कि देवरिया गांव में नारकोटिक्स विभाग की ओर से वॉटर मिक्स के नाम पर कच्चे तौल के दौरान फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज किया है. इसमें एक मुखिया और महिला किसान को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने दोनों की निष्पक्ष जांच कर बेइज्जती से बरी करने की मांग उठाई.
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खत्म हो कच्चे तौल की पद्धति: जाट ने कहा कि किसानों के साथ वसूली को लेकर लगातार अन्याय हो रहा है. उन्होंने कच्चे तौल और मुखिया पद्धति को खत्म करने की मांग उठाते हुए कहा कि डोडा-चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर किया जाए. इसी के कारण किसानों पर अत्याचार हो रहा है. उन्होंने कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उच्च न्यायालय की शरण लेकर पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों को सजा मिल सके.
नारकोटिक्स कार्यालय का करेंगे घेराव: किसान संगठन के कई पदाधिकारियों ने धरने को संबोधित किया. वक्ताओं ने कहा कि यदि किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा. धरने के दौरान कलेक्ट्रेट के दोनों ओर शामियाने लगाए गए, लेकिन किसानों की संख्या अधिक होने के कारण आधी सड़क तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा. किसानों की सुविधा के लिए चाय और छाछ की व्यवस्था की गई थी. जरूरत पड़ने पर आमरण अनशन और नारकोटिक्स विभाग का घेराव कर सड़क मार्ग जाम किया जाएगा. किसानों ने चेतावनी दी कि धरना मांगें पूरी नहीं होने तक चलेगा. किसान धरना स्थल पर ही खाने-पीने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे. धरने को कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, भरत आंजना, मांगीलाल बिलोट सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया.
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