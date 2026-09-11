मेरठ में चकबंदी के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन
चकबंदी लेखपाल पर रिश्वतखोरी और फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 2:29 PM IST
मेरठ: जनपद के दबथुवा गांव में किसानों पर जबरन थोपी जा रही चकबंदी और चकबंदी विभाग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों और किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है. भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर तले दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए.
ग्रामीणों ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को एक ज्ञापन सौंपा और चकबंदी लेखपाल पर रिश्वतखोरी, मृतकों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कराने तथा ग्रामीणों को धमकाने के गंभीर आरोप लगाए.
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के 90 प्रतिशत किसान चकबंदी प्रक्रिया के खिलाफ हैं. इसके बावजूद चकबंदी लेखपाल और विभाग के अधिकारी मनमाने तरीके से चकबंदी लागू कराना चाहते हैं. लेखपाल पर पहले से ही लाखों रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है.
दबथुवा गांव मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) की परिधि में आता है और मेरठ-करनाल हाईवे पर स्थित है. 1970 के दशक में ही सेना के लिए लगभग 5,000 से 5,500 बीघा जमीन अधिग्रहित की गई थी, जो अब 2,000 से 2,200 बीघा बची है. गांव में न रास्तों की कमी है, न पानी की समस्या. यह चकबंदी सिर्फ किसानों को लूटने और भाइयों में आपसी मारकाट व विवाद कराने के लिए कराई जा रही है.
उन्होंने कहा कि जब तक भ्रष्ट लेखपाल को निलंबित नहीं किया जाता और चकबंदी का निरस्तीकरण आदेश जारी नहीं होता, हम कलेक्ट्रेट से नहीं हटने वाले. जरूरत पड़ी तो पूरे गांव के महिलाओं और बच्चों को भी यहीं बुला लेंगे.
धरने के दौरान किसानों ने अपनी प्रमुख मांगे अधिकारियों के सामने रखी, जिसमें चकबंदी लेखपाल को तुरंत पद से हटाने और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने, साथ ही ग्राम दबथुवा में जारी चकबंदी प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने का आधिकारिक आदेश जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पारित किया जाए.
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