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भारतमाला और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे

चौमूं उपखंड क्षेत्र में आयोजित ट्रैक्टर रैली में आसपास के गांवों और विभिन्न जिलों से हजारों किसानों के शामिल होने का दावा किया गया है. किसान रींगस रोड स्थित अंजनी माता मंदिर के पास एकत्रित होकर वहां से उपखंड अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय तक मार्च करेंगे. रैली को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए भी तैयारियां की हैं. किसान महापंचायत के अनुसार गोविंदगढ़ क्षेत्र के ढोढसर, गुड़लिया, आलेसर, सामोद, महार कलां, मोरीजा, चीथवाड़ी, बांसा, जैतपुरा-रामपुरा सहित कई गांवों के किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ आंदोलन में शामिल हुए हैं.

जयपुर : किशनगढ़-कोटपूतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और भरतपुर-ब्यावर भारतमाला परियोजना के विरोध में किसानों का आंदोलन सोमवार को और तेज हो गया. रींगस और गोविंदगढ़ के बीच सीकर हाईवे स्थित तातेड़ा मोड़ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का जमावड़ा लग गया. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में जुटे किसान 'ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे रद्द करो' की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके बाद किसानों का जत्था चौमूं की ओर रवाना होने की तैयारी में जुटा है.

परियोजनाओं को वापस लेने का आग्रह : संगठन का दावा है कि करीब 500 ट्रैक्टरों के साथ किसान अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 'कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' और 'भरतपुर-ब्यावर भारतमाला परियोजना' को निरस्त करने की मांग की है. पत्र में इन दोनों परियोजनाओं को किसान, गांव और पर्यावरण विरोधी बताते हुए सरकार से इन्हें वापस लेने का आग्रह किया गया है. साथ ही सरकार को इन परियोजनाओं के लाभ और जन-उपयोगिता के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती भी दी गई है.

मौके पर मौजूद बड़ी संख्या में पुलिस और किसान (ETV Bharat Jaipur)

परियोजना का होगा प्रतिकूल असर - किसान : किसानों का आरोप है कि सरकार चयनित बिडर्स की बैठकों में इन परियोजनाओं को जनहितकारी बताकर उनका महिमामंडन कर रही है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है. उनका कहना है कि परियोजनाओं से कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण होगा, जिससे हजारों किसान परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और पर्यावरणीय ढांचे पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा.

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आर्थिक सहायता या राहत नहीं मिली : किसान महापंचायत ने अपने पत्र में ब्यावर जिले के मसूदा क्षेत्र के नयागांव की ढाणी निवासी किसान आनंद पुत्र सुजा का मामला भी उठाया है. संगठन का दावा है कि भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण से उपजे तनाव और अवसाद के चलते किसान ने आत्महत्या कर ली. किसानों का आरोप है कि घटना की जानकारी प्रशासन को देने के बावजूद मृतक के आश्रित परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या राहत नहीं मिली.

किसानों का प्रदर्शन तेज (ETV Bharat Jaipur)

किसानों का सरकार पर यह आरोप : संगठन का कहना है कि सरकार प्रभावित किसानों से संवाद करने के बजाय परियोजनाओं को हर हाल में लागू करने की कोशिश कर रही है. किसानों का आरोप है कि 17 जुलाई को संवाद का प्रस्ताव देने के बावजूद सरकार ने कोई सार्थक पहल नहीं की. साथ ही ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए दमनात्मक नीति अपनाने का भी आरोप लगाया गया है. किसान नेताओं का कहना है कि सभी बाधाओं के बावजूद किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को रद्द कराने तक आंदोलन जारी रहेगा और यह ट्रैक्टर रैली किसानों की एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन साबित होगी.