ETV Bharat / state

रुड़की में सड़कों पर उतरे किसान, अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेताया, खामियाजा भुगतने की दी चेतावनी

रुड़की में किसानों का हल्ला बोल. ( ETV BHARAT )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में छह सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दिया. आज 21 अक्टूबर बुधवार को उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने एसडीएम चौक के पास चक्का जाम कर एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया. किसानों के चक्का जाम के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ, किसान अपनी मांगों को लेकर एकजुट नजर आए और सरकार से जल्द समाधान की मांग की. साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी.

बुधवार को दोपहर करीब एक बजे बड़ी संख्या में किसान अपने-अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य संसाधनों के साथ मौके पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. इस दौरान किसानों ने साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा. किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलशन रोड ने सरकार को आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने की भी चेतावनी दी.