यमुनानगर में बायोमेट्रिक नीति के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, 4 घंटे रोड जाम कर किया विरोध
हरियाणा में फसल खरीद बिक्री के लिए बायोमेट्रिक नीति के विरोध में सड़कों पर उतर कर किसानों ने विरोध किया.
Published : April 11, 2026 at 5:20 PM IST
यमुनानगरः किसानों का गुस्सा शनिवार को यमुनानगर की सड़कों पर खुलकर देखने को मिला, जहां बायोमेट्रिक नीति के विरोध में सैकड़ों किसानों ने जिला सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. भारतीय किसान यूनियन (टिकैत ग्रुप) और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जुटे किसानों ने करीब चार घंटे तक रोड जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है.
दोपहर 3 बजे तक जारी रहा प्रदर्शनः सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह प्रदर्शन दोपहर 3 बजे तक जारी रहा, जिससे पूरे इलाके में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही. दरअसल, किसानों का आरोप है कि हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई बायोमेट्रिक प्रणाली उनके लिए परेशानी का सबब बन गई है. किसान नेता जरनैल सिंह का कहना है कि "अब फसल बेचने के लिए पोर्टल पर पूरी जानकारी अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है और बिना इस प्रक्रिया के उनकी फसल मंडियों में नहीं खरीदी जा रही है."
प्राकृतिक आपदाओं की मार से किसान परेशानः इसके अलावा, हाल ही में हुई बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान को लेकर भी किसानों में नाराजगी है. किसान नेता सुभाष गुर्जर का कहना है कि सरकार इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. मंडियों में फसल के रखरखाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है.
मंडियों में किसानों को किया जा रहा परेशान: किसान नेता जरनैल सिंह ने कहा कि "ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया है, इससे किसान बहुत परेशान हैं. जब तक किसान पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड नहीं करेगा, उसकी फसल नहीं खरीदी जा रही. ऊपर से मंडियों में भी किसानों को परेशान किया जा रहा है. कभी नमी के नाम पर कटौती, कभी और बहाने. सरकार को चाहिए कि इस सिस्टम को तुरंत वापस ले और किसानों को राहत दे, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.”
मंडियों में कई तरह की दिक्कतेंः प्रदर्शन के दौरान जिला सचिवालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके. किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि मंडियों में उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कभी फसल में नमी का हवाला देकर कटौती की जाती है, तो कभी अन्य तकनीकी कारणों से उन्हें परेशान किया जाता है.