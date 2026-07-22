ETV Bharat / state

जमीन के साथ गई आमदनी लेकिन नहीं मिला मुआवजा, 8 साल बाद सड़क पर उतरे प्रभावित किसान

8 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा ( ETV BHARAT CHATTISGARH )

8 साल से मुआवजा का इंतजार धरना-प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में प्रभावित भूमि मालिक मौजूद रहे.प्रदर्शन को देखते हुए किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा.प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने अपनी जमीन राष्ट्रीय हित में सड़क निर्माण के लिए दी, लेकिन बदले में मिलने वाला मुआवजा आज तक नहीं मिला. कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाने और आवेदन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका.

कोरिया : नेशनल हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वर्षों बाद भी नहीं मिलने से प्रभावित किसानों और भू मालिकों का सब्र आखिरकार टूट गया. बैकुंठपुर से सूरजपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान वर्ष 2018 में पुल से लगी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी 11 भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं हो सका है. इससे नाराज प्रभावित परिवारों ने बैकुंठपुर में धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और जल्द भुगतान की मांग उठाई.

मुआवजे की राशि नहीं मिलने से उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. कई परिवार खेती योग्य भूमि खो चुके हैं और अब आजीविका चलाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारियां और कृषि संबंधी जरूरतें भी प्रभावित हो रही हैं- सुदीप गुप्ता, प्रभावित

मुआवजा नहीं मिलने पर सड़क पर उतरे किसान (ETV BHARAT CHATTISGARH)

प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

ग्रामीणों ने प्रशासन पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.क्योंकि 2018 में जमीन लिया गया था.इसके बाद मुआवजा राशि भी आ गई है.लेकिन स्थानीय प्रशासन मुआवजा राशि आठ साल से जारी नहीं कर रहा है. धरना स्थल पर मौजूद पूर्व सरपंच ने ब्याज के साथ राशि देने की मांग की है.



यह मामला लंबे समय से लंबित है और संबंधित विभाग को तत्काल हस्तक्षेप कर सभी पात्र भूमि मालिकों को उनका बकाया मुआवजा दिलाना चाहिए.हम चाहते हैं कि मुआवजा आने के बाद भी नहीं दिया गया.इसलिए जिन अधिकारियों ने मुआवजा रोका है,उनसे ब्याज वसूलकर राशि का भुगतान किया जाए- -राकेश सिंह,पूर्व सरपंच

नेशनल हाईवे निर्माण के लिए ली गई थी जमीन (ETV BHARAT CHATTISGARH)

ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से भुगतान का इंतजार करते-करते परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है. प्रशासन शीघ्र कार्रवाई करते हुए केवल आश्वासन नहीं, बल्कि भुगतान दे. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.



ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से दो महिलाओं की मौत, पांच को आई गंभीर चोट, ड्राइवर की लापरवाही से हादसा

जमीन विवाद में चाचा की हत्या, भतीजों ने खेला खूनी खेल, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

सीआरपीएफ के 88वें स्थापना दिवस पर भैरमगढ़ में जन जागरूकता अभियान