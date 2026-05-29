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महराजगंज में आधार-खतौनी से डीजल बिक्री पर किसानों का अनोखा विरोध, पंपिंग सेट और इंजन लेकर पहुंचे पेट्रोल पंप

पंपिंग सेट लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे किसान ( Photo Credit; ETV Bharat )

महराजगंज: यूपी के महराजगंज जिले में खेती किसानी के समय डीजल को लेकर हाहाकर मचा हुआ है. किसानों को पहले पेट्रोल पंप पर आधार कार्ड दिखाने पर एक समय में 10 लीटर डीजल देने के निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए थे. लेकिन बाद में गैलन में 5 लीटर डीजल लेने के लिए भी आधार कार्ड और खतौनी सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. जिसको लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है. इस व्यवस्था के विरोध में कई किसान पंपिंग सेट और इंजन लेकर सीधे पेट्रोल पंप तक पहुंच गए. दरअसल जिले के निचलौल थाना इलाके के खोनहौली ग्रामसभा में प्रशासन की निगरानी में डीजल वितरण पर किसानों ने अनोखा विरोध कर दिया. आधार कार्ड और खतौनी सत्यापन की प्रक्रिया से नाराज किसानों ने अपने पंपिंग सेट और इंजन सीधे पेट्रोल पंप पर पहुंचा दिए. पंप पर पंपिंग सेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि गैलन में डीजल लेने के लिए किसानों के आधार कार्ड और खतौनी की जांच की जा रही है. सत्यापन के बाद ही सीमित मात्रा में डीजल दिया जा रहा है. पंपिंग सेट लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे किसान (Video Credit; ETV Bharat)