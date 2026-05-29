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महराजगंज में आधार-खतौनी से डीजल बिक्री पर किसानों का अनोखा विरोध, पंपिंग सेट और इंजन लेकर पहुंचे पेट्रोल पंप

5 लीटर डीजल के लिए भी हो रहा आधार और खतौनी का मिलान, किसानों ने सत्यापन प्रक्रिया पर जताई नाराजगी

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पंपिंग सेट लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे किसान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 2:10 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 2:28 PM IST

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महराजगंज: यूपी के महराजगंज जिले में खेती किसानी के समय डीजल को लेकर हाहाकर मचा हुआ है. किसानों को पहले पेट्रोल पंप पर आधार कार्ड दिखाने पर एक समय में 10 लीटर डीजल देने के निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए थे. लेकिन बाद में गैलन में 5 लीटर डीजल लेने के लिए भी आधार कार्ड और खतौनी सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. जिसको लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है. इस व्यवस्था के विरोध में कई किसान पंपिंग सेट और इंजन लेकर सीधे पेट्रोल पंप तक पहुंच गए.

दरअसल जिले के निचलौल थाना इलाके के खोनहौली ग्रामसभा में प्रशासन की निगरानी में डीजल वितरण पर किसानों ने अनोखा विरोध कर दिया. आधार कार्ड और खतौनी सत्यापन की प्रक्रिया से नाराज किसानों ने अपने पंपिंग सेट और इंजन सीधे पेट्रोल पंप पर पहुंचा दिए. पंप पर पंपिंग सेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि गैलन में डीजल लेने के लिए किसानों के आधार कार्ड और खतौनी की जांच की जा रही है. सत्यापन के बाद ही सीमित मात्रा में डीजल दिया जा रहा है.

पंपिंग सेट लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे किसान (Video Credit; ETV Bharat)

किसानों का आरोप है कि खेती-किसानी के कार्यों के लिए उन्हें तत्काल डीजल की आवश्यकता होती है. लेकिन सत्यापन प्रक्रिया और मात्रा की सीमा के कारण उन्हें पर्याप्त डीजल नहीं मिल पा रहा है. इसी के विरोध में कई किसान अपने पंपिंग सेट और इंजन लेकर सीधे पेट्रोल पंप पहुंच गए, ताकि यह साबित किया जा सके कि डीजल का उपयोग खेती के कार्यों के लिए ही किया जा रहा है. पेट्रोल पंप पर एक साथ कई पंपिंग सेट और इंजन पहुंचने से वहां मौजूद कर्मचारी भी हैरान रह गए.

बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से डीजल की अवैध तस्करी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गैलन में डीजल लेने वालों की पहचान और आवश्यकता का सत्यापन किया जा रहा है. हालांकि किसानों का कहना है कि प्रशासन को सुरक्षा और निगरानी के साथ-साथ खेती-किसानी की जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए. किसानों ने मांग की है कि कृषि कार्यों के लिए डीजल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

वहीं जिला पूर्ति अधिकारी एपी सिंह ने बताया कि सभी को नियमानुसार और सुचारू रूप से डीजल–पेट्रोल का वितरण कराया जा रहा है. गैलन में लिमिट डीजल की ज्वलनशील प्रकृति के कारण लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के दृष्टिगत लगाया गया है. जिले में डीजल–पेट्रोल की सामान्य आपूर्ति जारी है. हालांकि अफवाहों के कारण मांग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण पेट्रोल पंपों पर भीड़ की स्थिति बन रही है. सभी से अपील है कि आवश्यकतानुसार ही डीजल–पेट्रोल क्रय करें और अफवाहों में आने से बचें.

यह भी पढ़ें:महराजगंज में डीजल-पेट्रोल पर पहरा; आधार दिखाकर ही मिलेगा तेल, बार-बार खरीदने वालों की होगी वीडियोग्राफी

Last Updated : May 29, 2026 at 2:28 PM IST

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