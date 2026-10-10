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किसान आंदोलन 2026: सरकार ने मानी किसानों की 4 मांगें, गन्ने के समर्थन मूल्य में 96 रुपए की बढ़ोत्तरी

किसान संगठनों का कहना है जबतक बाकी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता, तबतक दबाव बना रहेगा. महबूब खान की रिपोर्ट.

KAWARDHA FARMERS PROTEST 2026
गन्ने के समर्थन मूल्य में 96 रुपए की बढ़ोत्तरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
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कवर्धा: 8 अक्टूबर से जिलेभर के किसान अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन और चक्काजाम कर रहे थे. भारतीय किसान संघ के आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किसानों के साथ बड़ी बैठक की. बैठक में ये तय हुआ कि सरकार किसानों की चार प्रमुख मांगों को मानेगी. सरकार के फैसले के बाद भारतीय किसान संघ ने आंदोलन को खत्म कर दिया है. चक्काजाम खत्म होने से जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं किसान भी अब अपने खेतों में लौट गए हैं. आंदोलन से जुड़े किसानों का कहना है कि जबतक बाकी मांगें भी पूरी नहीं हो जाती, तबतक वो सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे.


गन्ने की कीमत 329 से बढ़ाकर 425 रुपये

बैठक में गन्ने की खरीदी दर 329 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने पर सहमति बनी है. इससे गन्ना उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल 96 रुपये पहले से ज्यादा मिलेंगे. इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार अनुदान देने, धान खरीदी केंद्रों में तौल की मात्रा 41.500 किलो से घटाकर 40.700 किलो करने तथा बिजली के निजीकरण की योजना पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर भी सहमति बैठक में बनी है.

गन्ने के समर्थन मूल्य में 96 रुपए की बढ़ोत्तरी (ETV Bharat)
price of sugarcane has been increased
किसान आंदोलन स्थगित (ETV Bharat)

बैठक में शासन ने हमारी चार मांगों को पूरा करने का वादा किया है. ये चार बडी़ मांगे पूरी होने के बाद हमने आंदोलन को खत्म किया है. बाकी जो हमारी मांगे जिला प्रशासन स्तर पर हैं उनपर भी कलेक्टर के साथ हम लोगों की बात हुई है. हमारी जो लंबित मांगें है उनको भी पूरा किया जाए हम ये चाहते हैं. इसके लिए हम आगे की रणनीति बनाकर बातचीत करेंगे: डोमन चंद्रवंशी, जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ

किसान आंदोलन स्थगित, चार मांगों पर सहमति

सीएम और डिप्टी सीएम के साथ हुई बैठक में मांगों पर सहमति बनने के बाद किसान संघ ने फिलहाल चक्काजाम और आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की. 23 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन के दौरान किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ कवर्धा पहुंचकर शहर के पांचों प्रवेश द्वारों पर चक्काजाम किया था, जिससे प्रशासन के सामने यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई थी.

जानिए भारतीय किसान संघ से जुड़ी बातें

भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को राजस्थान के कोटा शहर में हुई थी. भारतीय किसान संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है. भारतीय किसान संघ किसानों के हित और उनके फसलों को वाजिब कीमत दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ता है. भारतीय किसान संघ की साखाएं कई जिलों और गांवों तक फैली हैं.

price of sugarcane has been increased
किसान आंदोलन स्थगित (ETV Bharat)

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