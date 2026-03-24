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यूपी में AI से किसानों की समस्याओं का चुटकियों में होगा समाधान; ATARI बना रहा 'समस्या बैंक', जानिये कैसे मिलेगी मदद?

कानपुर : उप्र के लाखों किसानों के लिए मंगलवार को एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट (ATARI) से राहतभरी खबर सामने आई है. कुछ समय पहले कृषि मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए किसान सारथी ऐप में अब किसानों की खेती से जुड़ी सभी समस्याओं का हल चुटकियों में उन्हें मिल जाएगा.

अटारी के निदेशक डॉ. राघवेंद्र सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि "पूरे देश में 2.80 करोड़ किसानों द्वारा इस किसान सारथी ऐप का उपयोग किया जा रहा है और अब ऐप के अंदर ही किसानों के लिए समस्या बैंक का विकल्प रहेगा, जिसमें किसान जैसे ही अपनी किसी भी समस्या को साझा करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक की मदद से उन्हें समस्या के समाधान की सटीक जानकारी मिल सकेगी."

ATARI निदेशक डॉ. राघवेंद्र सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि "अभी तक किसानों की जो समस्याएं किसान सारथी ऐप की मदद से सामने आती थीं, उनका जवाब कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान कॉल सेंटर की मदद से दिया जाता था. लेकिन, अब किसानों को चैटबॉट प्रारूप में रियल टाइम के अंदर जानकारी मिल जाएंगी. समस्याओं के साथ ही उन्हें किस समय कौन सी फसल की बुआई करनी है, पौधों में कब सिंचाई जरूरी है, फसल को कैसे कीट मुक्त रखना है, यह जानकारियां भी एक क्लिक पर सामने होंगी."