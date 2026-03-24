यूपी में AI से किसानों की समस्याओं का चुटकियों में होगा समाधान; ATARI बना रहा 'समस्या बैंक', जानिये कैसे मिलेगी मदद?
एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. राघवेंद्र सिंह ने मंगलवार को दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 9:58 PM IST
कानपुर : उप्र के लाखों किसानों के लिए मंगलवार को एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट (ATARI) से राहतभरी खबर सामने आई है. कुछ समय पहले कृषि मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए किसान सारथी ऐप में अब किसानों की खेती से जुड़ी सभी समस्याओं का हल चुटकियों में उन्हें मिल जाएगा.
अटारी के निदेशक डॉ. राघवेंद्र सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि "पूरे देश में 2.80 करोड़ किसानों द्वारा इस किसान सारथी ऐप का उपयोग किया जा रहा है और अब ऐप के अंदर ही किसानों के लिए समस्या बैंक का विकल्प रहेगा, जिसमें किसान जैसे ही अपनी किसी भी समस्या को साझा करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक की मदद से उन्हें समस्या के समाधान की सटीक जानकारी मिल सकेगी."
उन्होंने बताया कि "अभी तक किसानों की जो समस्याएं किसान सारथी ऐप की मदद से सामने आती थीं, उनका जवाब कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान कॉल सेंटर की मदद से दिया जाता था. लेकिन, अब किसानों को चैटबॉट प्रारूप में रियल टाइम के अंदर जानकारी मिल जाएंगी. समस्याओं के साथ ही उन्हें किस समय कौन सी फसल की बुआई करनी है, पौधों में कब सिंचाई जरूरी है, फसल को कैसे कीट मुक्त रखना है, यह जानकारियां भी एक क्लिक पर सामने होंगी."
अटारी के निदेशक डाॅ. राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पहली बार कानपुर को पहला कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) मिलने वाला है. उन्होंने कहा कि कानपुर की तीन तहसीलों नर्वल, बिल्हौर व घाटमपुर में किसानों की संख्या सबसे अधिक है. उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले ही संस्थान की ओर से कानपुर नगर में केवीके बनाने के लिए प्रस्ताव इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) को भेजा जा चुका है.
उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में कानपुर मंडल के अंदर केवल कानपुर देहात के दिलीप नगर में ही केवीके संचालित है. जबकि, उप्र के अंदर कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनकी मॉनीटरिंग का जिम्मा अटारी के पास है.
यह भी पढ़ें : मॉर्डन बनेंगे एमपी के किसान, एक क्लिक में पता चलेगी फसलों की बीमारी, IIT इंदौर लाया दो मोबाइल एप्स - Mobile Apps for Farmers
यह भी पढ़ें : केंद्रीय बजट 2026: किसानों की आय कैसे होगी दोगुनी? विशेषज्ञों ने सरकार को दिए ये बड़े सुझाव