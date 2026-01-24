ETV Bharat / state

कश्मीर से कन्याकुमारी तक अन्नदाताओं का मार्च, MSP और कर्ज के खिलाफ कसी कमर, डल्लेवाल बोले- "19 मार्च को दिल्ली में महापंचायत"

किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे. जानें क्या है किसानों की मांगें.

किसानों की कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा
किसानों की कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 24, 2026 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हिसार: हरियाणा के हिसार में जाट धर्मशाला में किसान नेताओं ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अभिमन्यु कोहाड़ ने देशव्यापी किसान यात्रा की घोषणा की है. यह यात्रा 7 फरवरी को कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर तक जाएगी. 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों किसानों की महापंचायत के साथ समाप्त होगी. महापंचायत में किसानों की मांगों पर चर्चा होगी और बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है.

"कर्ज से परेशान लाखों किसानों ने की आत्महत्या": किसान नेता डल्लेवाल ने कहा कि "देश के चार लाख किसान आर्थिक मंदी के कारण आत्महत्या कर चुके हैं. स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार सीटू प्लस 50 फीसदी सुनिश्चित करना है. किसान नेता ने बताया कि किसान पैदल मार्च करेंगे. अलग-अलग राज्यों में जाकर महापंचायत की जाएगी. अलग-अलग रिपोर्ट में साबित हुआ है कि किसानों पर चढ़ा हुआ कर्ज एमएसपी से कम दाम मिलने के कारण लूट का परिणाम है".

क्या है किसान यात्रा का शेड्यूल?: उन्होंने कहा कि "एमएसपी पर गारंटी कानून होता, तो किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलता और कर्ज की स्थिति उत्पन्न नहीं होती. यात्रा के दौरान देशभर के अलग-अलग राज्यों में बड़ी किसान महापंचायत, ट्रैक्टर मार्च, पैदल मार्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी. देश के हर गांव से किसानों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे. 19 मार्च को प्रस्तावों की सूची प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी. ताकि स्पष्ट हो सके कि ये मांगें केवल नेताओं की नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों की है".

किसानों का बड़ा ऐलान (Etv Bharat)

किसान यात्रा का मकसद: इस यात्रा का मकसद है एमएसपी गारंटी कानूनी लागू करना, डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अमल में लाना और किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की मांग करना है. हिसार की जाट धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में किसान नेता डल्लेवाल ने कहा कि कि देश का किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, जिसके चलते लाखों किसानों ने आत्महत्या भी कर ली है.

ये भी पढ़ें: "हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति विरोधी, पंचकूला और अंबाला में घटाए आरक्षित बोर्ड", कांग्रेस सांसद का बीजेपी पर निशाना

ये भी पढ़ें: 'यंत्र और तंत्र के जरिए सत्ता में पहुंचती है बीजेपी, इनेलो जैसी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर रचती है षड्यंत्र' -दीपेंद्र हुड्डा

TAGGED:

JAGJIT SINGH DALLEWAL
FARMERS MARCH
जगजीत सिंह डल्लेवाल
किसानों की यात्रा
FARMERS PRESS CONFERENCE IN HISAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.