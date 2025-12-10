ETV Bharat / state

हजारीबाग में परंपरागत तरीके से तैयार होता है 'चावल', स्वाद के साथ पोषक तत्वों से रहता है भरपूर

परंपरागत तरीके से धान से चावल तैयार करने का तरीका अब लगभग खत्म हो गया है. हालांकि कुछ गांव में यह आज भी जीवित है.

Farmers prepare rice in traditional way Hazaribag
ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 10, 2025 at 2:44 PM IST

3 Min Read
हजारीबाग: चावल एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है. धान से चावल कैसे तैयार होता है, इसकी प्रक्रिया भी बेहद दिलचस्प है. आमतौर पर चावल राइस मिल में तैयार होता है. लेकिन गांव में चावल बनाने का देसी तरीका बेहद खास है. इस चावल का स्वाद लोगों को काफी भाता है.

अत्यधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट होने के कारण देहाती चावल की मांग भी अधिक होती है. भागम भाग की दुनिया में देहाती चावल बनाने का तरीका भी विलुप्त होता जा रहा है. ईटीवी भारत आज आपको वह तरीका दिखाने जा रहा है, जिसे शहर के लोग न के बराबर देखे या फिर सुने होंगे.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

परंपरागत तरीके से तैयार किया जाता है चावल

चावल भारत का प्रमुख खाद्य पदार्थ है. खासकर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में चावल के बिना भोजन पूरा नहीं होता है. आमतौर पर चावल राइस मिल में तैयार होता है. ग्रामीण क्षेत्रों में चावल बनाने का तरीका बेहद अलग है. यही कारण है कि अभी भी लोग कोशिश करते हैं कि किसान के द्वारा तैयार चावल उपलब्ध हो जाए.

farmers-prepare-rice-in-traditional-way-hazaribag
छत पर धान सुखाते किसान (ETV BHARAT)

धान तैयार हो जाने के बाद किसान फसल काटते हैं. छोटा-छोटा मुट्ठा बनाया जाता है. मुट्ठा बनाने के बाद धान झाड़ा जाता है. झाड़ कर किसान अपने घर लाते हैं. इसके बाद धान को बड़े बर्तन में एक रात के लिए फुलाया जाता है. सुबह बड़ा-बड़ा भट्ठा बनाकर बड़े कढ़ाई में उबाला जाता है. जब धान हल्का फट जाता है, तो सूखने की प्रक्रिया शुरू होती है.

सात दिनों में तैयार होता है चावल

उबला हुआ धान सूखाने के लिए किसान घर की छत या फिर घर के आंगन में फैला देते हैं. दिन में उसे पतले सूती के कपड़े से ढक दिया जाता है और रात को कपड़ा हटाकर फैला दिया जाता है. यह प्रक्रिया लगभग 7 दिनों तक चलती है. 7 दिन चलने के बाद जब धान सूख जाता है तो धान कूटने वाली मशीन से धान से चावल अलग कराया जाता है. कुछ घरों में चावल कूटने के लिए ढेकी का उपयोग भी किया जाता है.

farmers-prepare-rice-in-traditional-way-hazaribag
कढ़ाई में धान उबालते किसान (ETV BHARAT)

पौष्टिक के साथ स्वादिष्ट भी होता है चावल

किसान भी बताते हैं कि देहाती चावल पौष्टिक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होता है. इसे तैयार करने में मेहनत भी लगती है. आमतौर पर लोग राइस मिल से तैयार चावल खाते हैं, जो पॉलिश किया होता है. ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ घरों में देहाती चावल तैयार किया जाता है, जो देखने में हल्का लाल होता है. इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है.

महिला बताती हैं कि उनकी दादी, चाची घर पर ही चावल तैयार करती थी. आज भी यह परंपरा कुछ घरों में जीवित है. भले ही इसे तैयार करने में बेहद मेहनत लगता है. चावल पौष्टिक के साथ-साथ स्वादिष्ट होता है. ग्रामीण चावल के साथ-साथ इसकी मांड़ भी पीना पसंद करते हैं. यही कारण है कि ग्रामीणों का स्वास्थ्य शहर के लोगों से अच्छा रहता है, क्योंकि वे पौष्टिक खाना खाते हैं.

