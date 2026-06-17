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मोदी सरकार के इस फैसले से किसान-बागवान परेशान, बोले वापस लो ये फरमान

हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बागवानी और कृषि कार्य भी जोरों पर है. ऐसे में ऊपरी इलाकों में गेहूं की कटाई के बाद जहां किसान मक्की, माह, सोयाबीन सहित अन्य फसलों की बिजाई कर रहे हैं, तो वहीं ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान से बचने के लिए बागवान फलों पर स्प्रे और घास काट रहे हैं, लेकिन सरकार के एक फरमान के चलते कृषि और बागवानी कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. किसान चिंतित हैं कि वो कैसे अपने उपकरणों का उपयोग बिना ईंधन के करेंगे.

बंजार के सोझा गांव के रहने वाले बागवान किशन ठाकुर का कहना है कि ' आज हर घर में कृषि के लिए पावर टिलर और बागवानी के लिए स्प्रे पंप लोगों के द्वारा खरीदे गए हैं. इससे हमारा काम भी काफी आसान हुआ है, लेकिन डीजल और पेट्रोल ना मिलने के चलते ये सारे उपकरण शोपीस बने हुए हैं. सरकार को चाहिए कि वो किसानों और बागवानों के लिए एक निश्चित मात्रा में तेल भंडारण के लिए निर्धारित मात्रा तय करें, ताकि किसानों और बागवानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. इस तरह के फरमान से कृषि और बागवानी कार्य प्रभावित हुए हैं और इससे उनकी आर्थिकी पर भी बुरा असर पड़ेगा.'

दरअसल वैश्विक तेल संकट के कारण सरकार ने कालाबाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए कुछ कड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है. सरकार का आदेश है कि पंपों पर बोतल, कंटेनर, कैनी और या किसी भी चीज में नहीं मिलेगा. ईंधन सीधा मशीन में ही डाला जाएगा. इसका असर हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों पर साफ दिखाई देने लगा है. इस प्रतिबंध के बाद से किसानों बागवानों के छोटे ट्रैक्टर, पावर टिलर, मोटर से चलने वाले स्प्रे पंप अब चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रकार के बर्तन में तेल नहीं मिल रहा.

कुल्लू: (बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट) मानसून का सीजन आने वाला है. कुल्लू स्थित बंजार उपमंडल के टील गांव में रहने वाले चमन कुमार खेतों को बराबर करने में जुटे हुए हैं. वो सब्जियों के बीजों की बिजाई का काम मानसून सीजन से पहले पूरी कर लेना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उनका पावर टिलर घर पर खड़ा है. उसमें डालने के लिए ईंधन ही नहीं है.

बजौरा की रहने वाली महिला किसान शशि ठाकुर का कहना है कि 'अब खेतों और बगीचों से घास काटने का समय भी शुरू हो गया है, लेकिन घास काटने के लिए जो कटर मशीन ली गई है वो भी पेट्रोल से चलती है. समय पर अगर घास न काटा गया तो इससे हमारी फसल खराब हो जाएगी. घास को काटकर सूखने में भी समय लगता है और अब किसानों के द्वारा घास काटने के लिए कटर मशीनों का ही उपयोग किया जा रहा है. इससे समय की भी काफी बचत होती है. ऐसे में किसानों और बागवानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि वह पेट्रोल और डीजल उपलब्ध करवाए.'

कंटेनर या बोतल में नहीं मिल रहा तेल (ETV Bharat)

दूरदराज के गांवों नहीं है रोड़ कनेक्टिविटी

हिमाचल के दूरदराज के गांव जहां रोड़ कनेक्टिविटी ही नहीं हैं, वहां किसानों के लिए अपने पावर टिलर या किसी उपकरण को पेट्रोल पंप तक ले जाना ही असंभव है. पहले किसान कंटेनर या बोतल में ईंधन लाकर इस्तेमाल करते थे. कुछ ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्ग तो हैं, लेकिन वहां से पेट्रोल पंप की दूरी ही 30 से 40 किलोमीटर है. इस स्थिति में भी उपकरणों को पेट्रोल पंप तक पहुंचाना मुश्किल है. किसानों और बागबानों का कहना है कि इसे बारे समाधान न निकलने पर हमारे उपकरण शो पीस बन जाएंगे.

किसानों के उपकरण बने शोपीस (ETV Bharat)

35 किलोमीटर दूर कैसे ले जाएं उपकरण

किसान चमन ठाकुर के घर के आंगन में पावर टिलर बिना तेल के खड़ा है. वो अपने खेत जोतना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है. उनका कहना है कि 'इस तरह का फरमान जारी करने से पहले सरकार को जमीनी स्तर पर पड़ताल करनी चाहिए थी. हमारा नजदीकी पेट्रोल पंप 35 किलोमीटर दूर है. पहले हम अन्य वाहन के माध्यम से पेट्रोल पंप पर जाकर अपने लिए डीजल और पेट्रोल का भंडारण कर लेते थे और कृषि,बागवानी कार्यों में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब पेट्रोल पंप संचालक बोतल या फिर ड्रम में तेल देने से मना कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे कई खेत खाली पड़े हुए हैं. इन दिनों घाटी में बारिश भी अच्छी हो रही है और जमीन में भी नमी है. अगर समय पर मक्की, माह और अन्य फसल की बिजाई नहीं की गई, तो इससे आने वाले समय में फसल पर काफी बुरा असर देखने को मिलेगा.'

पेट्रोल न मिलने से किसान बागवान परेशान (ETV Bharat)

80% लोग कृषि और बागवानी पर निर्भर

जिला कुल्लू की अगर बात करें तो इन दिनों किसानों के द्वारा मक्के की बिजाई की जा रही है. जिला कुल्लू में 80% लोग कृषि और बागवानी पर निर्भर है. ऐसे में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भी अब मशीनों ने अपना कब्जा कर लिया है. पहले लोग खेतों की जुताई के लिए बैलों का उपयोग करते थे, लेकिन अब उसकी जगह छोटे ट्रैक्टर और पावर टिलर ने ले ली है. बगीचों में भी बागवान अब हाथों से चलने वाले स्प्रे पंप का इस्तेमाल करने की जगह ईंधन वाले पंप का इस्तेमाल करते हैं. ईंधन न मिलने के कारण बगीचों में घास कटाई और स्प्रे का काम एकदम रुक गया है.

तीर्थंन घाटी की महिला बागवान भीमा ठाकुर अपने बगीचे में काम कर रही हैं. काम करते करते वो सेब के पौधों की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि 'बारिश और ओलावृष्टि के चलते सेब की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है और उसे बचाने के लिए भी समय पर स्प्रे करना जरूरी है. अब स्प्रे पंप को चलाने के लिए भी डीजल की आवश्यकता है. हम दो बार पेट्रोल पंप जा चुके हैं, लेकिन तेल नहीं दिया गया. पेट्रोल पंप संचालक ने हमें मशीन लेकर पेट्रोल पंप पर आने को कहा, लेकिन हम किस तरह से अपनी मशीन को पेट्रोल पंप पर लाएं. हमारा गांव सड़क सुविधा से भी वंचित है. ऐसे में पीठ पर ढोकर पहले स्प्रे पंप मुख्य सड़क तक लाना होगा. बगीचे में सप्रे करने के लिए कम से कम 50 लीटर डीजल की आवश्यकता है. ऐसे में बार-बार पीठ पर उठाकर स्प्रे पंप को पेट्रोल पंप ले जाना मुश्किल है.'

कुल 9.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती

कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कुल्लू में कुल 9.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है. जिसका संचालन करीब 9.61 लाख किसान करते हैं. कुल किसानों में से लगभग 88% लघु और सीमांत किसान हैं, जिनके पास छोटी जोत (औसत आकार 1 हेक्टेयर से कम) की भूमि है. वही, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी का योगदान करीब 6 हजार करोड़ का है. राज्य के फल उत्पादन में सेब का हिस्सा करीब 85 फीसदी है. ऐसे में बागवानी के क्षेत्र में भी करीब 12 लाख लोग जुड़े हुए हैं. कृषि और बागवानी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का भी विस्तार हुआ है और लोग अब इन सभी कार्यों को निपटने के लिए आधुनिक मशीनों पर निर्भर रहते हैं.

कुल्लू में पेट्रोल पंप संचालक धर्मचंद यादव का कहना है कि 'केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं. उसका पेट्रोल पंप पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है. पहले बोतल और केनी में पेट्रोल डीजल दिया जाता था, लेकिन सरकार के नए आदेशों के तहत इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जो किसान या बागवान अपनी मशीन लेकर पेट्रोल पंप आ रहे हैं, उन्हें तेल दिया जा रहा है. उम्मीद है कि जल्द ही ईरान और अमेरिका का युद्ध खत्म होगा और उसके बाद पेट्रोल तथा डीजल की सप्लाई बढ़ेगी. सरकार के द्वारा जो भी आदेश जारी किया जाएंगे. इस नियम के तहत सभी वाहन मालिकों और किसानों, बागवानों को आगामी समय में तेल दिया जाएगा.'

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