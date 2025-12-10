किसान आंदोलन : चार घंटे की वार्ता में बनी सहमति, बाड़मेर कूच को टाला, जानिए मुख्य मांगें...

ETV Bharat / state

किसान आंदोलन : चार घंटे की वार्ता में बनी सहमति, बाड़मेर कूच को टाला, जानिए मुख्य मांगें...

किसानों ने चेताया कि यदि 15 दिन में मांगें पूरी नहीं हुईं तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे.

Farmer representatives hold talks with the administration in Dhorimanna
धोरीमन्ना में किसान प्रतिनिधियों की प्रशासन से वार्ता (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 8:54 AM IST

बाड़मेर: गुड़ामालानी उपखंड के सैकड़ों किसान मंगलवार को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 200 से अधिक ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जिला मुख्यालय बाड़मेर रवाना हुए. किसानों का इरादा कलेक्ट्रेट घेराव का था. धोरीमन्ना में किसानों की ट्रैक्टर रैली रोककर प्रशासन ने वार्ता की. देर रात सहमति बनने पर किसानों ने बाड़मेर कूच स्थगित कर दिया. किसानों के साथ आरएलपी नेता थानसिंह डोली भी थे.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेन्द्र सिंह चांदावत ने बताया कि किसानों की हर मांग पर बिंदुवार विस्तृत चर्चा हुई. सभी पक्षों को सुना. जायज मांगें, मान ली गई. खरीफ फसल का आदान अनुदान 15 दिसंबर तक सभी पात्र किसानों के खातों में सीधे जमा करा दिया जाएगा. फसल बीमा क्लेम का भुगतान जल्द कराएंगे. जंगली सुअरों की समस्या के लिए वन विभाग और प्रशासन मिलकर तुरंत कार्रवाई करेंगे. वहीं, गुड़ामालानी एसडीएम केशव मीणा ने बताया कि बैठक में सभी 11 मांगों पर सहमति बनी. यह सकारात्मक और सार्थक वार्ता रही. प्रशासन ने न केवल मांगें सुनीं, बल्कि समयबद्ध समाधान का भरोसा दिया.

किसानों की मांगों पर बनी सहमति... (ETV Bharat Barmer)

रास्ते में जुड़ते गए किसान: इससे पहले सुबह करीब 10 बजे गुड़ामालानी से शुरू ट्रैक्टर रैली जैसे-जैसे आगे बढ़ी, रास्ते में अन्य गांवों के किसान भी इसमें जुड़ते चले गए. देखते ही देखते काफिला विशाल हो गया. पुलिस-प्रशासन ने किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की. गुड़ामालानी से लेकर धोरीमन्ना तक अलग-अलग स्थानों पर पुलिस और प्रशासन ने काफिले को रोककर समझाइश की, लेकिन किसान जिला कलेक्टर और एसपी को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे.

हालात देख धोरीमन्ना पहुंचे अफसर: किसानों का कहना था कि जब तक कलेक्टर-एसपी नहीं आएंगे और लिखित आश्वासन नहीं देंगे, वे पीछे नहीं हटेंगे. स्थिति को देखते हुए एडीएम राजेन्द्र सिंह चांदावत और एएसपी नितेश आर्य धोरीमन्ना पहुंचे. यहां दोनों अधिकारियों ने किसानों के प्रतिनिधियों से करीब चार घंटे वार्ता की. सहमति बनने के बाद एडीएम एवं एसडीएम ने किसानों के बीच पहुंचकर अपनी बात रखी. रात 12 बजे सहमति के बाद किसानों ने बाड़मेर कूच स्थगित कर दिया और घरों को लौट गए.

किसानों की मुख्य मांगें

  • खरीफ फसल 2022-23 का लंबित आदान अनुदान
  • फसल बीमा क्लेम की राशि का तुरंत भुगतान
  • जंगली सुअरों से फसल सुरक्षा के लिए ठोस उपाय
  • सिंचाई सुविधाओं में सुधार
  • बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता

15 दिन का वक्त दिया: इधर, आरएलपी नेता थानसिंह ने इसे किसानों की बड़ी जीत बताया. उन्होंने कहा कि गुड़ामालानी से निकली यह ट्रैक्टर महारैली किसानों-नौजवानों की एकजुटता का प्रतीक थी. प्रशासन के साथ चार घंटे की विस्तृत और सकारात्मक वार्ता के बाद सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी. थानसिंह ने चेताया कि यदि 15 दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे.

