पीलीभीत में गन्ने के खेतों में क्यों गूंज रहे तेज गाने; बाघ भगाने के लिए किसानों का 'देसी जुगाड़'
वन एवं वन्य जीव प्रभाग के डिप्टी रेंजर शेर सिंह ने बताया कि किसानों का यह 'देसी जुगाड़' उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 11:59 AM IST
पीलीभीत: क्या आपने कभी सोचा है, कि तेज म्यूजिक भी किसी को सुरक्षा दे सकता है? अगर नहीं सोचा तो जानना जरूरी है. पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपान रहने वाले किसानों ने तेज संगीत को बाघों से बचने का हथियार बना लिया है. किसान इन दिनों गन्ने की कटाई कर रहे हैं और गन्ने का खेत बाघ के छिपने का सबसे मुफीद ठिकाना होता है. यही वजह है, कि किसान खेत की कटाई के वक्त तेज म्यूजिक बजा रहे हैं, जिससे बाघ उन तक आने की हिम्मत नहीं करता.
जमुनिया गांव के किसान प्रभुदयाल ने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले एक बाघ देखा था. फिर मन में विचार आया कि गन्ने की कटाई के समय क्यों न तेज म्यूजित बजाया जाए, ताकि बाघ से बचा जा सके. प्रभुदयाल ने बताया कि वे सौर ऊर्जा से चलने वाला साउंड सिस्टम लेकर खेत पहुंचे और गन्ने की कटाई शुरू की.
कई गांवों में दहशत: पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास रामनगरिया, अजीतपुर, जमुनिया, महुआ, माला घेरा, रिछोला और बसंतापुर जैसे गांवों में अक्सर बाघों की आवाजाही दहशत पैदा करती है. हाल ही में, महुआ गांव में किसान भगवान दास के खेत में बाघ के ताजे पद चिह्न मिलने से किसानों की चिंता और बढ़ गई.
किसानों का म्यूजिकल हथियार: इस खतरे से निपटने के लिए जमुनिया गांव के किसान कृष्ण कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह 'म्यूजिकल' सुरक्षा कवच तैयार किया है. कृष्ण कुमार बताते हैं, कि गन्ने के घने खेतों में काम करना हमेशा जोखिम भरा होता है.
लेकिन तेज आवाज में गाने बजाने से वन्यजीव खेतों के पास आने से कतराते हैं. उनका यह तरीका प्रभावी साबित हो रहा है, जिससे किसान अब समूह में, डर कम करके, खेती का काम कर पा रहे हैं. यह पहल कृषि और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में किसानों के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है.
कई किसानों ने अपनाया तरीका: किसान गौरी शंकर, टिंकू, राम बहादुर, राकेश कुमार, प्रभु दयाल और लालाराम सहित कई अन्य किसान भी कृष्ण कुमार के साथ इस अनोखे प्रयास में शामिल हैं और तेज म्यूजिक चलाकर गन्ने की कटाई करा रहे हैं.
वन विभाग भी कर रहा तारीफ: वन एवं वन्य जीव प्रभाग के डिप्टी रेंजर शेर सिंह ने बताया कि वन विभाग किसानों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. गांव-गांव में गोष्ठियां आयोजित कर किसानों को वन्यजीवों से बचाव के सुरक्षित तरीके और सलाह दी जा रही है.
किसानों का यह 'देसी जुगाड़' न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पीलीभीत के गन्ने के खेतों में अब काम के दौरान तेज संगीत की गूंज भी सुनाई दे रही है. वाकई यह पहल कारगर साबित हो रही है.
