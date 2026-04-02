ETV Bharat / state

लेडी फिंगर से बंपर कमाई! लातेहार के किसानों ने 50 एकड़ जमीन में की भिंडी की खेती

लातेहार: जिले के सदर प्रखंड के जालिम खुर्द गांव के किसान अपनी मेहनत और लगन के बदौलत समाज के लिए प्रेरणा बन गए हैं. सरकारी सुविधा से वंचित रहने के बावजूद यहां के किसान अपने बल पर उन्नत खेती कर प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए की कमाई करते हैं. इस वर्ष भी यहां के किसानों ने भिंडी की जबरदस्त खेती की है. तीन-चार किसानों ने मिलकर लगभग 50 एकड़ भूमि में भिंडी लगाई है. भिंडी का फल भी आने लगा है. संभावना है कि यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो भिंडी के इस फसल से कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी.

50 एकड़ में भिंडी की खेती

दरअसल, जालिम खुर्द के ग्रामीण खेती के लिए आसपास के इलाके में चर्चित हैं. यहां के किसान अपने बदौलत खेती करते हैं और प्रत्येक वर्ष अच्छी आमदनी करते हैं. यहां भिंडी के अलावे अन्य सभी प्रकार के फसल सीजन में लगाए जाते हैं. इस वर्ष यहां के किसानों ने बड़े पैमाने पर भिंडी की खेती की है. तीन से चार किसानों ने मिलकर लगभग 50 एकड़ भूमि में भिंडी के फसल लगाए गए हैं. भिंडी का उत्पादन भी शुरू हो गया है और किसान उसे मार्केट में बेचने भी लगे हैं.

किसानों से बात करते संवाददाता (ETV BHARAT)

स्थानीय किसान नीरज सिंह ने बताया कि वे लोग प्रत्येक सीजन में मौसमी फसल लगाते हैं. वर्तमान में लगभग 50 एकड़ भूमि में भिंडी की फसल लगाई गई है. उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती भी की गई है. उन्होंने खुद अपने खेतों में लगभग 8 क्विंटल गेहूं के बीज लगाए हैं.

नीरज सिंह ने बताया कि यहां के किसानों को खेती से इतनी आमदनी हो जाती है कि उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. वहीं, किसान विजय सिंह ने बताया कि अपने खेतों में मौसम के आधार पर सालों भर खेती करते हैं. खेत में भिंडी, करेला समेत मौसमी सब्जियों के साथ-साथ ईख, गेहूं समेत अन्य प्रकार की खेती भी बड़े पैमाने पर करते हैं. खेती की बदौलत ही वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं.