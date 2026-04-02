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लेडी फिंगर से बंपर कमाई! लातेहार के किसानों ने 50 एकड़ जमीन में की भिंडी की खेती

लातेहार के किसानों ने 50 एकड़ में भिंडी लगाई है. जिसका उत्पादन शुरू हो गया है.

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ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 2, 2026 at 2:21 PM IST

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लातेहार: जिले के सदर प्रखंड के जालिम खुर्द गांव के किसान अपनी मेहनत और लगन के बदौलत समाज के लिए प्रेरणा बन गए हैं. सरकारी सुविधा से वंचित रहने के बावजूद यहां के किसान अपने बल पर उन्नत खेती कर प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए की कमाई करते हैं. इस वर्ष भी यहां के किसानों ने भिंडी की जबरदस्त खेती की है. तीन-चार किसानों ने मिलकर लगभग 50 एकड़ भूमि में भिंडी लगाई है. भिंडी का फल भी आने लगा है. संभावना है कि यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो भिंडी के इस फसल से कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी.

50 एकड़ में भिंडी की खेती

दरअसल, जालिम खुर्द के ग्रामीण खेती के लिए आसपास के इलाके में चर्चित हैं. यहां के किसान अपने बदौलत खेती करते हैं और प्रत्येक वर्ष अच्छी आमदनी करते हैं. यहां भिंडी के अलावे अन्य सभी प्रकार के फसल सीजन में लगाए जाते हैं. इस वर्ष यहां के किसानों ने बड़े पैमाने पर भिंडी की खेती की है. तीन से चार किसानों ने मिलकर लगभग 50 एकड़ भूमि में भिंडी के फसल लगाए गए हैं. भिंडी का उत्पादन भी शुरू हो गया है और किसान उसे मार्केट में बेचने भी लगे हैं.

किसानों से बात करते संवाददाता (ETV BHARAT)

स्थानीय किसान नीरज सिंह ने बताया कि वे लोग प्रत्येक सीजन में मौसमी फसल लगाते हैं. वर्तमान में लगभग 50 एकड़ भूमि में भिंडी की फसल लगाई गई है. उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती भी की गई है. उन्होंने खुद अपने खेतों में लगभग 8 क्विंटल गेहूं के बीज लगाए हैं.

नीरज सिंह ने बताया कि यहां के किसानों को खेती से इतनी आमदनी हो जाती है कि उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. वहीं, किसान विजय सिंह ने बताया कि अपने खेतों में मौसम के आधार पर सालों भर खेती करते हैं. खेत में भिंडी, करेला समेत मौसमी सब्जियों के साथ-साथ ईख, गेहूं समेत अन्य प्रकार की खेती भी बड़े पैमाने पर करते हैं. खेती की बदौलत ही वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं.

सुविधा मिले तो बनेगा कृषि हब

वहीं, स्थानीय किसान पपीन कुमार सिंह ने बताया कि उन लोगों के द्वारा प्रत्येक सीजन में खेतों में अलग-अलग प्रकार की खेती की जाती है. परंतु उन्हें किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती. उन्होंने बताया कि यदि उनके खेतों में डीप बोरिंग के माध्यम से सिर्फ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो पूरे इलाके को कृषि हब के रूप में विकसित कर देंगे. वर्तमान समय में गर्मी के सीजन में सिंचाई की घोर किल्लत हो जाती है, जिससे खेती भी प्रभावित होती है.

कृषि सिंचाई योजना से मिल सकता है लाभ

वहीं, इस संबंध में पूछने पर जिला कृषि पदाधिकारी नेहा निश्चल ने बताया कि सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. उन्होंने कहा कि किसान इसके लिए आवेदन दे सकते हैं.

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