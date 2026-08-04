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किसानों का सरकार को अल्टीमेटम: वार्ता नहीं हुई तो 16 अगस्त से जयपुर में धरना

किसान महापंचायत ने किशनगढ़-कोटपूतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है.

आर-पार के मूड में किसान
आर-पार के मूड में किसान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 10:15 AM IST

4 Min Read
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जयपुर : किसान महापंचायत ने साफ कर दिया है कि किशनगढ़-कोटपूतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को निरस्त करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को अब और तेज किया जाएगा. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की अध्यक्षता में तातेडा हुई बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई. बैठक में 27 जुलाई को निकाली गई ट्रैक्टर रैली की समीक्षा के साथ आने वाले दिनों में आंदोलन को व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

किसान महापंचायत के सचिव गोपाल सैनी ने बताया कि बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने दावा किया कि 27 जुलाई को आयोजित ट्रैक्टर रैली में कुल 301 ट्रैक्टर शामिल हुए थे. इनमें चौमू तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुडलिया, भूतेड़ा, आष्टी कला और आसपास के गांव नांगल, रायसिंहकाबास, सिंगोद कला-खुर्द और ढोढसर से करीब 150 ट्रैक्टर शामिल हुए. वहीं रींगस तहसील की ग्राम पंचायत सरगोठ से 38 ट्रैक्टर पहुंचे. इसके अलावा किशनगढ़ से 25, फुलेरा से 15, रेनवाल से 42, कोटपूतली से 20 और नीमकाथाना से 11 ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए.

किसान प्रतिनिधियों ने दी सरकार को चेतावनी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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प्रभावित गांवों में ग्राम इकाइयां बनाने की तैयारी : आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बैठक में विभिन्न तहसीलों के प्रभारी नियुक्त किए गए. कोटपूतली की जिम्मेदारी महेश जाखड़, नीमकाथाना की कैप्टन बलदेव यादव, श्रीमाधोपुर की बाबूलाल जाखड़, खंडेला की बनवारी स्वामी, रेनवाल की राजेंद्र यादव, चौमू की राधेश्याम बधाला, फुलेरा की गौरीशंकर मालू और किशनगढ़ की जिम्मेदारी मोहन चौधरी को दी गई है.

तहसील प्रभारी 14 अगस्त से पहले प्रभावित गांवों में ग्राम इकाइयों का गठन करेंगे. इसके साथ ही प्रभावित किसानों से संकल्प पत्र लिए जाएंगे. बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार की ओर से सीमा चिन्ह निर्धारित करने के लिए की गई पत्थरगढ़ी वाले स्थानों पर लाल ध्वज लगाए जाएंगे. आंदोलन के आगामी कार्यक्रमों और 25 अगस्त को प्रस्तावित विशाल रैली के लिए धन संग्रह का अभियान भी चलाया जाएगा.

16 अगस्त से जयपुर में धरना और क्रमिक अनशन : किसान प्रतिनिधियों ने बैठक में साफ किया कि अगर सरकार की ओर से आंदोलनकारी किसानों के साथ वार्ता की पहल नहीं की जाती है, तो 16 अगस्त से जयपुर में धरना और क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा. इसके बाद 25 अगस्त को जयपुर में विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है. प्रदर्शन की जगह फिलहाल तय नहीं किया गया है. आंदोलनकारियों के अनुसार 25 अगस्त के प्रदर्शन का स्थान जयपुर में शुरू होने वाले धरना स्थल पर ही घोषित किया जाएगा. आगामी कार्यक्रमों की तैयारी के लिए तहसील प्रभारी प्रभावित 114 गांवों में लगातार प्रवास करेंगे और किसानों से संपर्क कर आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे.

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आंदोलन की निगरानी के लिए टीम गठित : आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी और समन्वय के लिए प्रदेश मंत्री ज्ञानचंद मीणा, बत्ती लाल बैरवा और भगवान निठारवाल की टीम को जिम्मेदारी दी गई है. वहीं आंदोलन के संपूर्ण संचालन का दायित्व आयोजन समिति के संयोजक सुंदरलाल भंवरिया को सौंपा गया है. बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने आगामी आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और प्रभावित गांवों में अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने पर जोर दिया. आंदोलनकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे परियोजना से प्रभावित किसानों की समस्याओं और उनकी मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी तरीके से रखा जाएगा.

बैठक में बड़ी संख्या में किसान प्रतिनिधि शामिल : समीक्षा बैठक में जयपुर जिले के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कोटपूतली तहसील अध्यक्ष हरसहाय तंवर सहित कई किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इनमें गौरीशंकर नेतड़, जीवन निठारवाल, बंशीधर गुर्जर, भोलाराम लांबा, सरपंचों के अलावा ताराचंद नेतड़, बाबूलाल गढ़वाल, श्यामलाल समोता, जगदीश भूतेड़ा और गोपेश समोता सहित अन्य प्रमुख किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे. बैठक में 27 जुलाई की ट्रैक्टर रैली के अनुभवों की समीक्षा करते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा की गई. किसान संगठनों ने प्रभावित 114 गांवों में संपर्क अभियान को तेज करने और आगामी धरने, क्रमिक अनशन तथा विशाल प्रदर्शन के लिए व्यापक जनसमर्थन जुटाने की योजना बनाई है.

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