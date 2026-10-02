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गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया हवन कार्यक्रम, 2018 के किसान आंदोलन को किया याद

गाज़ीपुर बॉर्डर पर स्थित किसान क्रांति गेट पर बड़ी संख्या में किसानों का जुटान,हवन कार्यक्रम आयोजित कर किया बड़े आंदोलन का ऐलान

गाजीपुर बॉर्डर पर हवन कार्यक्रम, 2018 के किसान आंदोलन को किया याद
गाजीपुर बॉर्डर पर हवन कार्यक्रम, 2018 के किसान आंदोलन को किया याद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को किसान क्रांति यात्रा 2018 की वर्षगांठ के मौके पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर स्थित किसान क्रांति गेट पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे. यहां किसानों की ओर से हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया. हवन में करीब 300 से अधिक किसान शामिल हुए. जिसमें लगभग बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही. भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसान क्रांति यात्रा की वर्षगांठ पर किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर हवन करने का आह्वान किया गया था.

भारतीय किसान यूनियन ने किया हवन कार्यक्रम आयोजित: भारतीय किसान यूनियन के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी. किसान क्रांति यात्रा की वर्षगांठ 2 अक्टूबर को गाज़ीपुर बॉर्डर पर आयोजित की जाती है. भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों के मुताबिक, साल 2018 में हरिद्वार से दिल्ली तक किसान क्रांति यात्रा निकाली गई थी. किसानों को दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि तक पहुंचना था. किसानों का कहना है कि दिल्ली की सीमा पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े थे. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हुए थे .

गाज़ीपुर बॉर्डर पर स्थित किसान क्रांति गेट पर हवन कार्यक्रम,बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान (ETV Bharat)

किसान क्रांति यात्रा 2018 से जुड़ी यादों को किया ताजा: किसान नेताओं के मुताबिक, इस घटना के बाद सर्व सम्मति से गाजीपुर बॉर्डर का नाम किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा किसान क्रांति गेट रखने की घोषणा की गई थी. इसके बाद हर वर्ष 2 अक्टूबर को किसान यहां पहुंचकर उस आंदोलन और किसानों के साथ हुई घटना को याद करते हैं. हवन समेत विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए किसान क्रांति यात्रा 2018 से जुड़ी यादों को जीवित रखने का प्रयास किया जाता है.

किसान कमजोर नहीं है बल्कि देश की रीढ़ है: भारतीय किसान यूनियन के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा, किसान अपने साथ हुए अत्याचार को कभी नहीं भूलता है. इसी वजह से हर साल 2 अक्टूबर को किसान गाज़ीपुर बॉर्डर पहुंचते हैं और 2018 के आंदोलन को याद करते हैं. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सरकार को यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि किस कमजोर नहीं है बल्कि देश की रीढ़ है.

सरकार ने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का आरोप: विजेंद्र सिंह ने सरकार पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि किसानों की कई मांगे लंबे समय लंबित है और सरकार की ओर से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है. उनके मुताबिक किसान अपने मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति तैयार कर रहा है.

बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुटे किसान: जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में आने वाले समय में किसानों के मुद्दे को लेकर बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है. फिलहाल किसान क्रांति यात्रा की वर्षगांठ पर 2018 के आंदोलन को याद किया जा रहा है.

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