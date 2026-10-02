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गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया हवन कार्यक्रम, 2018 के किसान आंदोलन को किया याद

गाजीपुर बॉर्डर पर हवन कार्यक्रम, 2018 के किसान आंदोलन को किया याद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को किसान क्रांति यात्रा 2018 की वर्षगांठ के मौके पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर स्थित किसान क्रांति गेट पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे. यहां किसानों की ओर से हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया. हवन में करीब 300 से अधिक किसान शामिल हुए. जिसमें लगभग बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही. भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसान क्रांति यात्रा की वर्षगांठ पर किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर हवन करने का आह्वान किया गया था.